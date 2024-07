INFO FCM ( Mercato OM) : Accord trouvé pour Veretout !

Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

Les négociations entre l’Olympique de Marseille et le club qatarien Al-Duhail pour le transfert de Jordan Veretout ont bien avancé ces dernières heures. Le milieu de terrain devrait quitter l’OM.

Le mercato s’accélère du côté de l’OM. Jordan Veretout pourrait bien quitter l’Olympique de Marseille cet été. selon nos informations, les dirigeants du club marseillais ont trouvé un accord avec leurs homologues d’Al-Duhail.

Les bonnes relations entre Mehdi Benatia et le club qatari, où il a évolué pendant deux ans, ont facilité les négociations qui ont fini par déboucher sur un accord ces dernière heures. Il ne manque à ce jour plus que l’accord du joueur pour finaliser l’opération. L’ancien joueur de l’AS Roma dispose d’une proposition financière extrêmement intéressante qu’il devrait accepter. Le montant du transfert n’a pas encore filtré.

Le milieu de terrain international français n’entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi et devrait donc s’envoler vers le Qatar pour poursuivre sa carrière.

