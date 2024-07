Un argentin pisté par De Zerbi, Longoria prêt à sortir le chèque pour un turc, un international danois dans le viseur… Les 3 infos mercato OM de ce mardi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : un jeune argentin courtisé par De Zerbi, Longoria veut ce milieu turc, un international danois pisté…

Mercato OM : De Zerbi vise un jeune meneur de jeu international argentin ?

Le mercato de l’Olympique de Marseille pourrait s’accélérer dans les prochains jours à l’approche de la reprise de l’entraînement. De nombreuses pistes sont évoquées dans les médias. Le nom d’un jeune argentin pourrait figurer dans la short list de De Zerbi !

Dans quelques jours les olympiens reprendront le chemin de l’entraînement. Ils feront ainsi connaissance avec leur nouveau coach Roberto de Zerbi. Ce dernier travaille activement sur le mercato depuis plusieurs semaines déjà avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia. L’effectif devrait être renouvelé en profondeur. On attend du côté de Marseille une dizaine de recrues cet été et au moins autant de départs. L’OM a déjà finalisé le transfert du milieu de terrain international Canadien Ismaël Koné (22 ans, Watford). Le défenseur central de Brest Lilian Brassier (24 ans) devrait être la seconde recrue olympienne.

Valentín Carboni visé par De Zerbi ?

D’après les informations du journaliste Italien Gianluca Di Marzio, l’OM aimerait recruter Valentín Carboni (19 ans). Le jeune milieu offensif qui appartient à l’Inter dispute actuellement la Copa America avec l’Argentine. Ce dernier était prêté à Monza l’an passé avec qui il a disputé 31 matchs de série (2 buts). Il peut évoluer au poste de meneur de jeu, ou un peu plus haut comme second attaquant. La côte du joueur est estimée à 15 Millions d’euros par le site Transfermarkt.

Mercato OM : Longoria prêt à mettre 10 millions sur ce milieu de terrain présent à l’Euro ?

Alors que l’OM s’active toujours sur le marché des transferts, une nouvelle rumeur vient de tomber. Toujours en quête de reconstruire son effectif pour la saison à venir, c’est le joueur İsmail Yüksek de Fenerbahçe qui est cette fois-ci dans le viseur. Le prix de ce transfert pour le milieu de terrain qui dispute l’Euro serait d’environ 10M €.

Pablo Longoria ne ralentit pas. Après l’officialisation de De Zerbi et de Koné, le président de l’OM aurait cette fois-ci un coup d’œil du côté de la Turquie afin de renforcer le milieu de terrain. D’après les informations du journaliste Ertan Süzgün, l’OM serait prêt à tenter le coup pour le milieu de terrain de Fenerbahçe, İsmail Yüksek. Agé de 25 ans, le joueur dispute actuellement l’Euro avec son pays et a déjà délivré une passe décisive.

İsmail Yüksek, au moins 10M€ ?

Le journaliste Turc précise, l’OM serait en « contact étroit avec la direction de Fenerbahçe ». Bien qu’aucune offre concrète n’ait été faites pour le moment, le prix du transfert serait autour des 10 millions d’euros. Une somme conséquente pour le club de la cité phocéenne alors que les négociations verbales continuent entre les deux clubs.

Lyon, West Ham, Aston Villa et Dortmund aussi intéressés ?

Capitaine de la Turquie, İsmail Yüksek compte 16 sélections à son actif. S’il est un titulaire indiscutable avec son clubs, disputant 47 matchs au total cette saison, d’autres clubs seraient intéressés par le milieu défensif turc. L’OL notamment, qui avait déjà tenter de le faire signer lors du mercato hivernal, mais aussi West Ham ou Aston Villa. Dortmund serait aussi dans le coup. Un joueur qui a la côte mais qui rentrerait parfaitement dans les plans de De Zerbi. Affaire à suivre.

