La folle rumeur Dybala, Depay pisté? Luis Henrique sur le départ, MANDANDA c’est officiel… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme chaque week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine concernant l’Olympique de Marseille ! Au programme ce dimanche : La folle rumeur Dybala, Depay pisté? Luis Henrique sur le départ, MANDANDA c’est officiel…

OM: Mandanda explique son choix

L’Olympique de Marseille s’est séparé de Steve Mandanda. Le portier marseillais a rejoint le Stade Rennais dans lequel il espère prendre du plaisir…

Steve Mandanda a été libéré par l’Olympique de Marseille afin de rejoindre la Bretagne. Il a signé un contrat de 2 ans soit le nombre d’années qu’il lui restait à l’OM s’il avait décidé de continuer l’aventure. Il a expliqué son choix pour le média du Stade Rennais :

On voit un très beau football avec énormément d’actions– Mandanda

« Venir dans un club qui joue l’Europe, une condition pour moi ? C’est vrai que ça fait partie des choses importantes. L’objectif, c’est de continuer à l’être, de monter au classement et puis de durer tout en haut de ce championnat et puis pourquoi d’accrocher la Ligue des champions et y durer. C’est un objectif commun, c’est cette ambition qu’il y a aussi au sein du club qui m’a attiré. On va tout faire pour atteindre ces objectifs. C’est un de ces éléments qui a pu faire pencher la balance et on voit un très beau football avec énormément d’actions et de buts. » Steve Mandanda— Source: Stade Rennais (06/07/22)

[PROS] 💬 @SteveMandanda : « 𝗝𝗼𝘂𝗲𝗿, 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗱𝘂 𝗽𝗹𝗮𝗶𝘀𝗶𝗿 𝗲𝘁 𝗴𝗮𝗴𝗻𝗲𝗿. » 🔥 Les premiers mots de notre recrue sous ses nouvelles couleurs👇 pic.twitter.com/Fu0eN45a80 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 6, 2022

« Pas un mot, ni de soutien particulier pour Mandanda »- Gautreau

Durant l’émission RMC « After Foot », Florent Gautreau, revient sur le départ de Mandanda et s’avoue déçu du manque de soutien envers la « légende du club » qu’est Mandanda, joueur le plus capé entre autre. Le journaliste rappelle que Mandanda ne voulait pas revivre une saison comme la dernière et soupçonne que ce soit Longoria qui le pousserait vers la sortie.

« Mandanda ne voulait pas partir, pour plein de raisons perso, t’imagines quand tu vis 15 ans à Marseille, tout, les enfants, la famille, après c’est des considérations qu’on évoque rarement et qui sont valables pour tout le monde. Mais quand on écoute la conf de Longoria à l’arrivée de Tudor, qui évoque les cas des gardiens, il aurait pu dire « eh bien oui Steve a remis une tête devant… » non il a redit, on repart sur l’idée d’une concurrence entre deux gardiens, donc Mandanda s’est dit : revivre le même cauchemar éventuel sans aucune garantie, cette fois basta j’y vais, je plonge. Donc sachant qu’en plus l’OM veut dégraisser sur ses gros salaires, ceux qui jouent et ceux qui jouent moins, Strootman, Mandanda qui pourrait moins jouer aussi pour éventuellement derrière recruter quelqu’un avec un plus gros salaire, par exemple Depay. Quand Longoria en conf j’ai entendu un peu entre les lignes, entre les mots, pas de soutien particulier ou de message fort sur Mandanda pour dire on veut qu’il reste, on le lui a dit, on en a discuté. Non, je pense que c’est un moyen poli mais un petit peu dur quand tu es une légende entre guillemet du club de partir. » Florent Gautreau Source : RMC (06/07/2022)

🔵 Le départ de Steve Mandanda à Rennes lors du mercato estival devrait rapidement être bouclé. Le club marseillais ne va pas toucher la moindre indemnité de transfert car Pablo Longoria n’a pas voulu bloquer le gardien de 37 ans.https://t.co/gtA3YGq8JD — RMC Sport (@RMCsport) July 5, 2022

Mercato OM : On connaît les intentions de Memphis Depay pour la saison prochaine?

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Memphis Depay aurait formulé au FC Barcelone ses intentions pour la saison prochaine…

L’Olympique de Marseille va avoir besoin de renforts cet été pour la saison qui arrive. D’après Florent Gautreau dans l’After Foot, Memphis Depay est l’une des pistes d’Igor Tudor au poste d’attaquant. Le Néerlandais est parti de Lyon la saison dernière afin de rejoindre le FC Barcelone.

Depay veut rester à Barcelone

Malheureusement sa saison ne s’est pas déroulée comme il l’espérait et il a peu à peu perdu sa place de titulaire avec les arrivées de F.Torres et Aubameyang. L’OM pourrait lui offrir un retour en Ligue 1 et une participation en Ligue des Champions.

Selon Mundo Deportivo, l’attaquant de 28 ans aurait eu une discussion avec le club catalan. Il aurait informé sa direction qu’il souhaite aller jusqu’au bout de son contrat qui court jusqu’en 2023 malgré les nombreux concurrents qu’il a à son poste.

Je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs — Longoria

« C’est normal qu’il y ait des changements dans la recherche de profils. Un joueur qui est à l’aise dans un style de jeu, ne l’est pas forcément dans un autre. L’an dernier, on partait sur des profils pour avoir la possession au milieu du terrain et on avait notamment Boubacar Kamara qui avait ce rôle de milieu-défenseur central. Avec la façon de jouer d’Igor, les deux milieux auront des caractéristiques différentes avec plus d’intensité, une capacité à occuper les espaces. La stratégie va donc changer sur certains postes. Comme nous l’avons dit lors de la dernière conférence de presse, l’objectif est d’augmenter la qualité de l’effectif, tout en donnant de la continuité à l’équipe. Avec la Ligue des Champions, je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs. Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur. J’ai toujours dit que les bons dirigeants sont ceux qui ont une bonne capacité d’adaptation, au club, à la ville et à l’identité. Et également une adaptation à un nouveau coach et à son style de jeu. Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur puisque c’est lui qui fera évoluer les joueurs. » Pablo Longoria Conférence de presse (05/07/2022).

#Longoria : « Entre 5 et 8 joueurs de l’effectif doivent changer. Quand un nouveau coach vient, il faut changer des joueurs, en apporter qui ont de l’ambition… » #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 5, 2022

Mercato OM : Fin de la folle rumeur Dybala !

Les rumeurs autour du mercato de l’OM sont nombreuses cet été. Depuis l’arrivée d’Igor Tudor au poste d’entraîneur c’est du côté de l’Italie que les noms se multiplient. La dernière concernait Paulo Dybala, et son salaire non adapté à l’OM…

Libre depuis la fin de son contrat avec la Juventus, Paulo Dybala cherche un nouveau club. Annoncé du côté de l’Inter, l’international argentin est gourmand et ne semble pas être une priorité du club italien comme l’a expliqué le directeur sportif des Nerazzurri, Beppe Marotta en conférence de presse : « Je veux juste revenir un sujet largement débattu comme le cas Dybala. Il fait partie de cette série de joueurs libres, et c’est la première fois qu’autant de joueurs libres de très haut niveau sont encore sans équipe. C’est la preuve que le football change, c’est un football qui cherche à réduire les coûts. Dybala représentait une opportunité, mais il ne faut pas oublier que nous sommes fournis dans le secteur offensif : nous avons un certain nombre de joueurs de poids, que le manager devra gérer au mieux. Mais nous respectons le joueur ». Un échec qui relance donc l’avenir de Dybala et le nom de l’OM est arrivé sur le tapis…

En effet, ce mardi mardi, le journaliste du média TMW Alessio Alaimo a expliqué qu’Igor Tudor souhaiterait attirer Paulo Dybala à l’Olympique de Marseille, avec bientôt une offre concrète. Ce doux rêve ressemble à un fantasme bien improbable car le joueur demande un salaire bien au dessus des moyens de l’OM. De plus, Fabrizio Romano a rapidement démenti un possible intérêt de l’OM : « beaucoup de questions des fans de l’OM, mais on me dit que Paulo Dybala n’est pas une option pour l’Olympique de Marseille dans l’état actuel des choses. Aucune négociation en cours ». Fin de l’histoire…

Ça parle de Dybala à l’OM

sans vouloir plomber l’ambiance

il est pas resté à la Juve pour le salaire et le Milan AC est venu à la charge

Sachant que l’Inter est déjà dessus…

Bref j’aimerais qu’il signe à l’OM mais soyons réaliste même si je serais le 1er a être heureux! — Hakim (@Z_hakos) July 5, 2022

…lot of questions by OM fans, but I’m told Paulo Dybala is not an option for Olympique Marseille as things stand. No negotiations ongoing. ⚪️🔵 #OM https://t.co/CP75f0nmYC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2022

Mercato OM : Les détails de l’offre de Botafogo pour Luis Henrique…

Alors que les négociations ont échoué avec Flamengo pour Luis Henrique, l’OM aurait reçu une offre de prêt payant de la part de son ancien club, Botafogo.

Selon le média brésilien UOL, Botafogo a envoyé dans les dernières heures de ce vendredi une offre pour Luis Henrique. La proposition faite à l’Olympique de Marseille est un prêt payant de 500 000 euros avec une option d’achat fixée à 6,5 millions d’euros. Cette OA peut devenir une obligation en fonction certains objectifs atteints.

« Botafogo a transmis une proposition de prêt pour Luis Henrique de l’Olympique de Marseille, en prêt :

– Prêt payant de 0.5M€

– Option d’achat pouvant devenir une obligation selon des objectif à 6,5 millions d’euros. »

Marcelo Hazan – source : Twitter (08/07/2022)

🚨🚨🚨 Botafogo encaminhou contratação de Luis Henrique, do Olympique de Marseille, por empréstimo: – 500 mil euros pela liberação – opção de compra que pode virar obrigação mediante metas: 6,5 milhões de euros — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) July 8, 2022

Luís Henrique está a caminho do Botafogo. Negócio encaminhado. Empréstimo pago de 500 mil euros, com opção de compra fixada em 6,5 milhões de euros – pode se tornar obrigação de compra mediante aos objetivos atingidos (com @Marcelo_Hazan) https://t.co/HXk0vXpdEz — Bruno Andrade (@brunoandrd) July 8, 2022

Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible — Di Meco

Après le match face à Lyon où il était sur le terrain, Luis Henrique avait particulièrement irrité un ancien joueur de l’OM : Eric Di Meco. Présent sur RMC où il est consultant, il a affirmé ne voir aucun potentiel dans ce que propose l’attaquant brésilien.

« Je crois qu’ici à Marseille, il y a quand même une sacrée gueule de bois après ce match (face à Lyon, ndlr). L’OM avait l’impression de maitriser le match pendant une bonne partie. Dembélé est rentré et ça a changé le match. Sampaoli a le défaut de ses qualités. Il tente des trucs et peut être enthousiasmant. Mais Sampaoli, j’ai du mal sur ses compositions d’équipe. Moi quand je vois Luis Henrique sur le terrain et Milik sur le banc, je pleure. Je veux bien que Milik ne soit pas en forme, mais bon… Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible ». Eric Di Meco – Source : RMC