Mercato : L’OM s’intéresse à un latéral de Manchester City?

Pol Lirola n’a pas convaincu la saison dernière. Faudra-t-il un autre joueur à ce poste? D’après UOL Esporte, l’Olympique de Marseille aurait coché le nom d’un jeune latéral de Manchester City, Yan Couto.

L’Olympique de Marseille a besoin de recrues cet été… Le nouveau coach Igor Tudor a dû cibler les postes dont il a besoin pour la saison à venir. Le poste de latéral semble très important dans son système et l’OM a des problèmes à ce même poste depuis plusieurs saisons.

Yan Couto dans le viseur de l’OM?

D’après les informations d’UOL Esporte, pour le côté droit, l’Olympique de Marseille aurait coche le nom de Yan Couto. Le Brésilien est sous contrat avec Manchester City et a été prêté à Braga la saison dernière. Âgé de 20 ans, il pourrait de nouveau être prêté par le club anglais.

Yan Couto está sendo analisado por Olympique de Marselha e FC Porto. Lateral-direito brasileiro de 20 anos esteve emprestado pelo Manchester City ao SC Braga na temporada passada. Tem contrato com os citizens até junho de 2025 — Bruno Andrade (@brunoandrd) July 9, 2022

Il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur — Longoria

« C’est normal qu’il y ait des changements dans la recherche de profils. Un joueur qui est à l’aise dans un style de jeu, ne l’est pas forcément dans un autre. L’an dernier, on partait sur des profils pour avoir la possession au milieu du terrain et on avait notamment Boubacar Kamara qui avait ce rôle de milieu-défenseur central. Avec la façon de jouer d’Igor, les deux milieux auront des caractéristiques différentes avec plus d’intensité, une capacité à occuper les espaces. La stratégie va donc changer sur certains postes. Comme nous l’avons dit lors de la dernière conférence de presse, l’objectif est d’augmenter la qualité de l’effectif, tout en donnant de la continuité à l’équipe. Avec la Ligue des Champions, je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs. Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur. J’ai toujours dit que les bons dirigeants sont ceux qui ont une bonne capacité d’adaptation, au club, à la ville et à l’identité. Et également une adaptation à un nouveau coach et à son style de jeu. Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur puisque c’est lui qui fera évoluer les joueurs. » Pablo Longoria Conférence de presse (05/07/2022).