La grosse mise au point de Bouhafsi sur la Vente OM !

L’Olympique de Marseille sera-t-il prochainement vendu comme l’affirme notamment le journaliste Thibaud Vézirian depuis plusieurs mois. A en croire son confrère Mohamed Bouhafsi, la réponse est non…Ce dernier a ainsi tenu à clarifier les choses sur ce sujet.

Le journaliste de RMC Sport, Mohamed Bouhafsi, s’est exprimé lors d’un live organisé sur Facebook. Ce dernier a notamment répondu aux questions sur la vente de l’Olympique de Marseille. Selon lui, la vente du club marseillais n’est pas du tout d’actualité. Il a ainsi tenu faire une grosse mise au point sur ce sujet brûlant

des moyens supplémentaires pour recruter

« Je vais mesurer chacun de mes propos car c’est un sujet qui est tellement important pour les supporters de l’Olympique de Marseille. Ça me permet aussi de m’expliquer. J’ai lu tellement de choses sur la vente de l’Olympique de Marseille, tellement de bêtises. j’ai lu que l’on avait des informations et qu’on ne les sortait pas. Ça fait onze ans que je suis dans le foot, jamais personne ne m’a demandé de ne pas siroter une info aussi importante. Dire qu’il y a une exclusivité qu’on ne puisse pas sortir l’info ou que Image 7 ( l’agence qui gère la communication de McCourt, ndlr) bloque, c’est une terrible bêtise. N’écoutez pas ces gens là car c’est de la bêtise sans nom…Je ne critiquerai jamais un journaliste, chacun dit ce qu’il veut. J’ai entendu dire que l’OM était vendu en février, en mars, puis en avril, et maintenant avant fin mai. Ce que je peux dire en mon nom et au nom de RMC Sport, c’est que l’on a aucune information sur une vente de l’OM. On a passé de multiples appels et aucun élément ne nous est remonté allant dans le sens d’une vente. On verra bien ce qui se passera avant le 31 mai… » Mohamed Bouhafsi – Source : RMC Sport