Les 6 grosses infos et rumeurs mercato OM de la semaine (24 juin 2023)

Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

Andy Diouf aussi visé par l’OM ?

A la lutte avec Lens pendant plusieurs semaines en Ligue 1, l’OM semble l’être aussi sur le marché des transferts. En effet, après Habib Diarra un autre milieu de terrain serait dans le viseur des deux clubs.

Selon l’Equipe, « le RC Lens a entamé des premières démarches pour recruter Andy Diouf (FC Bâle). L’ancien Rennais sort d’une première saison très convaincante en Suisse qui a permis à son club de lever l’option d’achat de son prêt. Mais le milieu de terrain pourrait ne pas vivre de deuxième saison en Suisse. L’Olympique de Marseille s’est également mis sur les rangs ces derniers jours. »

Passé un an par le centre de formation du PSG, ce milieu de terrain défensif a rejoint Rennes et 4 ans plus tard il a été prêté au FC Bâle. Il a réussi cette saison en Suisse avec 34 matches joués en Super League, 57 toutes compétitions confondues. Ce gaucher de 20 ans est-il une alternative à Geoffrey Kondogbia ?

Le président Longoria avait fait le point suite au départ de Tudor début juin: « On est dans une direction correcte. On va faire le meilleur résultat économique depuis longtemps. C’est le résultat de beaucoup de rigueur. On a un accélérateur, c’est CVC. Le projet est d’arriver en 2024-2025 avec la plus grande stabilité économique possible. Je suis content de la tendance économique actuelle. »

Ce dernier avait aussi les bases solides du club : « On est entré dans une situation positive. Il faut prendre de la hauteur. On a stabilisé le club sur le plan économique. Ce sera encore plus positif à l’avenir. On va pouvoir construire sur des bases solides. Mais rien n’est légitime s’il n’y a pas des bons résultats sportifs à côté. On doit continuer sur cette tendance sans s’imposer de limite. Il faut être le plus préparé possible. On doit être prêt, toujours à la hauteur avec des résultats sportifs et économiques les plus équilibrés possibles. »

Mercato : L’OM vise un coéquipier brésilien de Luis Henrique ?

L’OM commence à s’activer sur le marché des transferts et serait intéressé par le défenseur central de Botafogo, Adryelson, selon un journaliste brésilien.

L’OM se serait renseigné sur le défenseur central de Botafogo, Adryelson, selon le journaliste brésilien Marcelo Hazan. Le Brésilien de 25 ans à la cote en Europe, notamment en Turquie. Son club aurait d’ailleurs refusé une offre de 4 millions en provenance de Besiktas.

Botafogo recusa 4 milhões de euros do Besiktas por Adryelson – (info inicial @sergiostn_ e @GibaPerez ) Olympique de Marseille (França) e Olympiacos (Grécia) fizeram sondagens pelo defensor @UOLEsporte https://t.co/3b5bgZaGNz — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) June 21, 2023

L’Olympiakos serait également sur le coup pour s’attacher les services d’Adryelson. Peu connu en Europe, le droitier a joué au Brésil notamment dans le mythique club de Palmeiras et aux Émirats-Arabes-Unis. Il évolue aujourd’hui à Botafogo, où il joue aux côtés d’un certain Luis Henrique.

John Textor peut contrarier l’OM

Le repreneur de l’Olympique Lyonnais, John Textor, est aussi propriétaire de Botafogo. En cas d’offre de l’OM, l’homme d’affaire américain pourrait bloquer le transfert pour ne pas renforcer un club rival de son OL.

L’Américain ne souhaiterait de toute façon pas voir son joueur partir cet été. En parlant d’Adryelson et du gardien de Botafogo, Lucas Perri, Textor disait ceci : « Ils veulent aller en Europe, mais ils veulent aussi gagner ici (…) Ils ne partiront pas durant ce mercato ».

Mercato OM : Deux latéraux visés ?

D’après les informations de FootMercato aujourd’hui, l’OM est en train de s’activer pour recruter aux postes de latéraux. L’équipe devrait vraisemblablement jouer en 4-4-2 sous Marcelino, ce qui va entrainer des changements dans l’effectif.

L’officialisation imminente de Marcelino sur le banc de l’OM entraine le début des opérations mercato pour Pablo Longoria et son équipe. Comme nous l’évoquions dans la présentation de l’entraineur espagnol, les préceptes de Marcelino ne sont pas si éloignés de ceux de Tudor que ce que l’on pourrait croire, mais le système, lui, sera surement différent. Les marseillais devraient évoluer en 4-4-2 et par conséquent la direction s’activerait pour trouver 3 latéraux. Finis les pistons, alors il y aura forcément des changements sur ce secteur de jeu.

Exclu : 🚨 #mercato #TeamOM 🔵⚪️

▪️l’OM cherche 3 latéraux (à droite et à gauche) cet été

▪️l’OM lorgne Antonee Robinson, le latéral gauche 🇺🇸de Fulham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. Forte concurrence Inter, AC Milan, Man City

▪️ discussions avec un DG libre bien connu de L1 https://t.co/mAweCM7htO — Sébastien Denis (@sebnonda) June 22, 2023

Le chantier des latéraux commence

A gauche, Tavares repart à Arsenal et Kolasinac n’a pas encore prolongé son contrat qui expire dans une semaine. A droite, Kaboré va repartir à Manchester City une fois son prêt achevé et Clauss correspond plus au rôle de piston très offensif.

Selon les informations de FootMercato, l’OM ciblerait l’américain Antonee Robinson (25 ans), cadre de Fulham depuis 3 saisons mais qui serait convoité par Manchester City ainsi que par l’Inter et l’AC Milan. Des discussions seraient aussi en cours avec « un défenseur gauche libre bien connu de L1« .

Mercato OM : Un gros favori pour Guendouzi !

Selon l’Equipe, West Ham serait en bonne position pour recruter Mattéo Guendouzi. Les Hammers auraient fait de l’international français leur priorité pour remplacer Declan Rice.

Entre l’arrivé de Marcelino sur le banc et le remaniement de l’effectif annoncé par Pablo Longoria, l’été sera chargé. l’Equipe consacre aujourd’hui 3 pages au dossier Olympique de Marseille, sur l’arrivée de l’entraineur espagnol et les différents transferts à venir. Le quotidien français évoque notamment le cas Mattéo Guendouzi : « Parmi les valeurs marchandes de son groupe, Mattéo Guendouzi reste en bonne place. », confirme le journal, aussi « L’OM comme l’entourage de l’international espèrent une belle offre de West Ham, une fois la cession de Declan Rice actée« , révèle l’Equipe.

Retour en Premier League ?

Le milieu de terrain de 24 ans a connu une saison contrastée, voyant son temps de jeu baisser en 2023. On se dirigerait donc vers un transfert qui rapporterait une belle somme à l’OM, dont Guendouzi est la meilleure valeur marchande (25 millions d’euros selon TransferMarket).A Marseille, on attend l’offre mais il ne sera pas bradé, d’autant que West Ham attend de boucler le départ de Declan Rice qui devrait lui rapporter près de 100 millions d’euros.

Mercato : L’OM bien placé pour Bonucci selon un média italien !

Le mythique défenseur italien, Leonardo Bonucci pourrait faire ses adieux à la Juventus, cet été. L’OM serait très bien placé pour récupérer le défenseur en cas de départ.

Selon les informations du média italien TuttoSport, la Juve pourrait se séparer de Leonardo Bonucci (36 ans). En cas de départ du défenseur italien, l’Olympique de Marseille serait actuellement le club le mieux placé pour s’attacher ses services.

L’ancien milanais aimerait trouver un club où il aura la certitude d’avoir du temps de jeu pour préparer au mieux l’Euro 2024 et l’OM apparaitrait comme une solution intéressante pour lui.

📣 Bonucci e Juve prove d’addio

🏆 Così il Golden Boy rivoluziona il calcio

👨‍⚖️ Agnelli e il ricorso al Tar per le plusvalenze

👔 Giuntoli aleggia, Manna rinnova

💰 Arabia e petroldollari. Il mercato va in tilt

🚨 Foggia: spari all’auto di Di Pasquale

🐂 Buongiorno – Toro 2028 pic.twitter.com/x3nyKSIeUI — Tuttosport (@tuttosport) June 20, 2023

Seul problème, son salaire, Bonucci toucherait actuellement plus de 12 millions d’euros par an à la Juve, ce qui est complètement au-delà de tout ce que l’OM peut proposer, surtout pour un joueur de cet âge. Si rien n’est sûr concernant ce transfert, les bonnes relations entre Longoria et le board turinois, ainsi que la situation concernant Milik pourrait faciliter l’opération en cas d’intérêt réel de l’OM. Un prêt avec prise en charge partielle du salaire est même évoquée.

Pas le seul défenseur dans le viseur de l’OM

En plus de la rumeur Bonucci, l’OM serait intéressé par un autre défenseur central, le marocain Romain Saïss (33 ans). Le défenseur central de Besiktas serait lui aussi très motivé par l’idée de rejoindre Marseille.

Pablo Longoria attendrait cependant l’arrivée du nouveau coach pour passer à l’étape finale dans ce dossier.