Longoria sur Martial, un défenseur français pour remplacer Saliba, un Havrais dans le viseur… Les 3 infos mercato OM de la semaine !

Les dirigeants olympiens se mettent déjà au travail pour le prochain mercato. Voici les 3 infos mercato OM importantes de la semaine.

Mercato OM : Longoria toujours à fond sur cet attaquant international français?

Déjà pressenti cet hiver pour devenir le prochain attaquant de l’Olympique de Marseille, Anthony Martial a finalement rejoint le FC Séville. D’après Don Balon, Pablo Longoria n’aurait pas lâché l’international français !

En difficulté cette saison à Manchester United, Anthony Martial a finalement retrouvé un peu de temps de jeu au FC Séville. L’attaquant français passé par l’AS Monaco n’a pas encore son avenir scellé. Il devrait faire son retour chez les Reds Devils cet été mais pourrait ne pas bénéficier du temps de jeu qu’il réclame.

L’OM et Monaco veulent Martial

Afin de remédier à cette situation, plusieurs clubs auraient coché son nom comme l’AS Monaco en Ligue 1. L’OM fait également partie des équipes qui observent sa situation, d’autant plus que Manchester United envisage de lui racheter ses deux dernières années de contrat en lui versant près de 15M€.

Martial devrait donc être libre à la fin de la saison… Cela permettrait à l’Olympique de Marseille de le récupérer à moindre coût. Une qualification en Ligue des Champions et la perspective de devenir un joueur important de l’effectif pourrait convaincre l’attaquant français. A voir s’il a des propositions plus alléchantes lors du prochain mercato.

Martial, une nouvelle alternative offensive pour Sampaoli?

Jeudi dernier, alors qu’on l’attendait titulaire pour la demi-finale contre le Feyenoord, Milik a été mis sur le banc au profit de Cédric Bakambu. Un choix surprenant que l’entraineur marseillais avait justifié en conférence de presse d’après-match par une nécessité de prendre la profondeur. Si le Sénégalais a apporté de la percussion, cela n’a pas trop été le cas du Congolais.

« Le plan sur ce match nécessitait deux joueurs capables de prendre la profondeur, comme Bakambu et Dieng. Avec la stratégie adoptée, Bamba s’est très bien comporté car ses appels ont généré, avec le but, peut-être 3 ou 4 occasions franches. Il a beaucoup étiré la défense adverse. On voulait des joueurs pour demander de la profondeur dans ce match. Après, selon les rencontres, on a besoin de joueurs avec des caractéristiques différentes. Il n’y a pas besoin de parler de noms, mais de caractéristiques. Si le plan avait été de passer par les côtés avec un gros volume de centres, un joueur de surface, comme Arek, aurait été plus adapté. Il va falloir compter sur tout le monde » Jorge Sampaoli – Source: conférence de presse d’après-match (27/04/2022)

Mercato OM : Longoria a coché le nom d’un défenseur central pour remplacer Saliba?

L’Olympique de Marseille risque de perdre William Saliba au prochain mercato. Selon le média allemand Sport Bild, le club se serait positionné sur Evan Ndicka qui évolue à Francfort.

Après une très grosse saison sous le maillot de l’Olympique de Marseille, William Saliba pourrait quitter le club à la fin de la saison. Seulement prêté par Arsenal, il devrait retourner chez les Gunners à moins d’une réelle volonté de la part du joueur de jouer la Ligue des Champions avec l’OM en cas de qualification.

Ndicka dans le viseur de l’OM?

Dans tous les cas, Pablo Longoria aurait prévu le coup ! Selon le média allemand Bild, le président de l’Olympique de Marseille aurait coché le nom d’Evan Ndicka. Le défenseur central français évolue à Francfort et réalise une très belle saison en Bundesliga ainsi qu’en Europa League.

Il jouera d’ailleurs ce jeudi la demi-finale retour face à West Ham, bourreau des Lyonnais. Duje Caleta-Car aurait également la possibilité de partir dès le mercato estival vu qu’il ne lui reste qu’une saison de contrat. Avec Samuel Gigot et Ndicka voire Isaac Touré, l’OM pourrait se refaire un trio défensif de qualité avec Luan Peres et Balerdi dans la rotation.

🔹L’OM serait intéressé par 𝗘𝘃𝗮𝗻 𝗡𝗱𝗶𝗰𝗸𝗮 🇫🇷 (22 ans). Le défenseur central est sous contrat avec l’Eintracht Francfort jusqu’en juin 2023 et ne souhaite pas prolonger. L’AS Monaco le cible également. L’équipe allemande réclamerait 20M€. (Sport Bild)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/nM5gwoLTCP — MercatOM (@Mercat_OM) May 4, 2022

Il appartient à Arsenal, je ne sais pas où il va terminer – Henri

« Comment j’imagine la suite? Ils ne l’ont même pas laissé faire une erreur, a souligné Thierry Henry sur Prime Video. Il est parti avant une erreur. Il n’a même pas eu la chance de pouvoir disputer sa place. Ce qu’il est en train de faire ici, c’est extraordinaire. Il a été récompensé par une sélection en équipe de France. Maintenant il appartient à Arsenal, je ne sais pas où il va terminer, il n’a pas voulu se prononcer. On a bien vu que c’était un peu difficile pour lui de s’exprimer sur le sujet. Ce que je sais c’est qu’il aurait pu figurer dans le groupe d’Arsenal. Après, commencer, je ne suis pas Mikel Arteta, mais j’ai trouvé ça difficile pour lui. En tout cas, il a bien répondu et c’est le plus important. » Thierry Henry – Source : Prime Video (01/05/2022)

Mercato OM : Longoria ne lâche pas ce jeune défenseur ! Négociations intensifiées ces derniers jours?

Le défenseur du Havre Isaak Touré serait bien dans le viseur de l’Olympique de Marseille ! Selon Foot Mercato, le joueur serait resté à Marseille ces derniers jours pour négocier son nouveau contrat !

L’Olympique de Marseille se serait positionné pour récupérer Isaak Touré. Le jeune français qui évolue au Havre pourrait être à l’OM dès le mercato estival d’après les informations de Foot Mercato. Face à Lyon, le défenseur central était présent au Vélodrome.

Le site spécialisé confirme d’ailleurs que le jeune Havrais est resté un jour de plus à Marseille en ce début de semaine. Pour négocier son prochain contrat? Foot Mercato affirme en tout cas qu’il était également dans le Sud ce mardi accompagné de ses représentants.

L’OM discute avec Isaak Touré

Le dossier semble en tout cas bien parti pour le défenseur de 18 ans. Imposant et au gabarit peu commun, il pourrait être une recrue très intéressante pour Jorge Sampaoli, en manque de joueurs. En défense, il risque d’y avoir plusieurs départs dès cet été comme Caleta-Car, annoncé en Premier League depuis plusieurs saisons ou encore William Saliba qui pourrait retourner à Arsenal après un prêt sec.

Foot Mercato explique aussi que d’autres clubs sont en négociations avec le joueur. Francfort est également sur le dossier. Selon SportBild, l’Olympique de Marseille aurait coché le nom d’Evan Ndicka, défenseur central du club allemand.

