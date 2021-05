Mercato : Accord total entre l’OM et Flamengo pour Gerson?

Flamengo et l’Olympique de Marseille seraient parvenus à trouver un accord pour Gerson selon Foot Mercato. Le milieu brésilien devrait s’engager pour 5 ans avec un salaire de 2,7M€ / an !

Depuis plusieurs jours, la rumeur Gerson à l’Olympique de Marseille prend de l’épaisseur. Les deux parties seraient très proches d’un accord selon les informations de Foot Mercato;

UN CONTRAT DE 5 ANS ET UN TRANSFERT A 30M€?

En effet, le club brésilien aurait cédé le milieu de terrain à près de 30M€ au lieu des 35M€ réclamés depuis le début des négociations. L’Olympique de Marseille devrait lâcher 6M€ dès cet été, le transfert étant échelonné sur 4 ans. Flamengo récupérera 20% en cas de revente du joueur.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Mozer explique pourquoi Sampaoli veut Gerson !

Gerson signerait donc un contrat de 5 ans à Marseille avec un salaire d’environ 2,7M€ par saison. Foot Mercato précise qu’il y aura également 2,4M€ de commission au père du joueur. L’imbroglio concernant l’agence G7 Football avec qui le père de Gerson ne souhaite plus travailler devrait rapidement se régler.

🚨Info : L’#OM et #Flamengo proches d’un accord total pour Gerson 🇧🇷. Les derniers détails 👇 💰 Transfert de 24 M€ + 6M€ + 20% d’une future revente

💰 Transfert échelonné sur 4 ans

🆗 Contrat de 5 ans

🆗 Salaire ~2,7M€ / an

🆗 ~2,4M€ de commissionhttps://t.co/Jeoi6Z3s8v — Santi’ FM (@Santi_J_FM) May 23, 2021

SAMPAOLI EVOQUE LE DOSSIER GERSON

« En ce début de mercato, il y a forcément beaucoup d’intérêts partout. Concernant les joueurs sud-américains, je les connais bien ayant travaillé ces dernières années là-bas. Il y a des intentions sur certains joueurs, mais c’est lié à beaucoup de facteurs différents entre les joueurs qui vont rester et ceux qui vont partir. Et cela n’écarte aucune autre option dans les autres marchés différents. La situation de la pandémie a fait qu’aujourd’hui, on se doit de chercher partout dans le monde les profils nécessaires » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/05/21)