Mercato OM : Mozer explique pourquoi Sampaoli veut Gerson !

Les négociations entre l’OM et Flamengo pour Gerson semblent bien avancer. Qui est ce jeune milieu de terrain brésilien tant convoité par Sampaoli ? L’ancien défenseur de l’OM Carlos Mozer a détaillé les qualités du joueur de 23 ans…

Ancien directeur sportif de Flamengo, Carlos Mozer connait bien le club. Il détaille à la Provence les qualités de Gerson et insiste sur sa polyvalence qui convient parfaitement au style de jeu prôné par Jorge Sampaoli…

Ici, on l’appelle ‘Koringa’, le joker comme dans un jeu de cartes, parce qu’il peut s’adapter à de nombreuses positions dans le même match

« Gerson peut réussir à Marseille comme il le fait au Brésil. Son passage en Italie, à la Roma et à la Fiorentina, n’a pas été couronné de succès, mais il était très très jeune. Quand un Brésilien part en Europe, il doit modifier son comportement. Moi, j’étais déjà un gros compétiteur à Flamengo, je n’ai eu aucun problème d’adaptation. Mais les joueurs offensifs brésiliens croient souvent que leur technique va suffire. Or, en Europe, il faut beaucoup plus travailler. Pour résumer, il avait la grosse tête parce qu’il avait vite rencontré le succès. (…) C’est un garçon très technique, avec beaucoup de puissance dans les jambes, ce qui lui permet de très bien protéger son ballon. Il est assez agressif, défensivement, il peut vous rappeler Luiz Gustavo. Mais c’est surtout un organisateur de jeu, qui aime entrer dans la surface adverse, marquer, faire des passes décisives. (…) Il est très polyvalent, capable de récupérer et de partir directement vers le but adverse. Ici, on l’appelle ‘Koringa’, le joker comme dans un jeu de cartes, parce qu’il peut s’adapter à de nombreuses positions dans le même match. Ça permet au coach de le faire évoluer plus offensivement ou plus défensivement, plus axial ou sur le côté gauche. Il dribble, il frappe, joue court, joue long, se déplace avec beaucoup de facilité, car il n’est pas lourd. Les supporters ont vraiment de la peine de le voir partir. Parce qu’en plus, c’est un bon garçon. » Carlos Mozer – Source: La Provence (21/05/2021)

GERSON EST UN VRAI MILIEU RELAYEUR, CE N’EST PAS UN 6

Dominique Baillif, spécialiste du foot brésilien, nous avait récemment décrit le profil de Gerson.

« Les montants évoqués sont assez importants quand on connaît les finances de l’OM. Du côté du Brésil et de Marseille cela semble bien avancer. Gerson est un vrai milieu relayeur, ce n’est pas un 6. Lorsqu’il avait débuté à Fluminense il était quasiment numéro 10. À l’époque au Brésil ils l’ont rapidement surnommé le « nouveau Pogba » parce qu’il avait cette capacité à se projeter vers l’avant, très élégant balle au pied. Surtout qu’il est assez grand (1,85m), donc il arrive à faire des différences tout en ayant un certain impact physique. » Dominique Baillif – Source : Football Club de Marseille (17/05/2021)