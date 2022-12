Pas de CdM pour Veretout et Guendouzi, un retour de Milik? Ça chauffe pour Ounahi… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir, Football Club de Marseille vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : Pas de CdM pour Veretout et Guendouzi… Un retour de Milik? Ça chauffe pour Ounahi…

OM : Veretout et Guendouzi ne ramèneront pas la Coupe du Monde à Marseille…

La finale de la Coupe du Monde 2022 est terminée ! L’Equipe de France n’a pas remporté son troisième titre face à l’Argentine ce dimanche.

Les deux Marseillais Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi rentreront à Marseille sans la Coupe du Monde à la suite de la finale de face à l’Argentine ce dimanche. Le scénario incroyable de ce match semblait déjà bouclé à la 80e minute mais Kylian Mbappé a transformé le penalty obtenu par Kolo Muani et a mystifié Martinez sur une énorme volée du droit. Après des prolongations de folie où Messi et Mbappé ont encore marqué pour leurs équipes, les deux nations en sont venus aux tirs au but. Lors de cette séance, les Argentins ont réussi à prendre le dessus.

L’Argentine transforme son dernier tir au but…

FRA : ✅❌❌✅

ARG : ✅✅✅✅ 🇦🇷🇫🇷 | #ARGFRA | #FiersdetreBleus — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 18, 2022

Guendouzi et Veretout absents face à Toulouse

En effet, comme le confirme le journal L’Equipe, l’Olympique de Marseille sera privée de deux de ses joueurs titulaires au milieu de terrain : Mattéo Guendouzi ainsi que Jordan Veretout. Les deux joueurs ayant disputé la finale de Coupe du Monde, ils devraient toujours être en vacance lors de la reprise le 29 décembre.

« Tout comme le PSG, l’OM et l’OL devraient se présenter amoindris lors de la 16e journée de Ligue 1. Les Marseillais devraient ainsi être privés de Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout, deux titulaires au milieu de terrain, pour la réception de Toulouse le 29 décembre. Dans le même temps, les Toulousains devraient eux faire sans Zakaria Aboukhlal, lui aussi titulaire depuis le début de la saison. » Source : L’Equipe (12/12/22)

Les joueurs qualifiés en demi-finales de la Coupe du monde et qui devraient manquer la reprise de la Ligue 1 https://t.co/jX7H6Zp0OC pic.twitter.com/mCmhKq6BbO — L’ÉQUIPE (@lequipe) December 12, 2022

Mercato : Ça chauffe pour Ounahi ! Et il n’y a pas que l’OM !!!

L’Olympique de Marseille serait sur la piste d’Azzedine Ounahi, véritable révélation de cette Coupe du Monde au Qatar. Cependant, les Marseillais sont loin d’être les seuls prétendants pour l’actuel joueur d’Angers !

Le président du SCO a en effet confirmé une multitude d’intérêts pour son joueur. Il a dévoilé le plan qu’il souhaite mettre en place : un transfert dès cet hiver mais que le Marocain soit prêté à Angers pour y terminer la saison.

« On a des offres pour Azzedine Ounahi. Des approches de grands clubs et de clubs moyens. Ça vient de partout. Italie, Espagne, Angleterre, France. Notre souhait c’est de trouver un deal en Janvier, mais qu’il reste jusqu’à la fin de saison. » Saïd Chabane – Source : RTL

🔴💬 Saïd Chabane sur @RTLFrance : « On a des offres pour Azzedine Ounahi. Des approches de grands clubs et de clubs moyens. Ça vient de partout. Italie, Espagne, Angleterre, France. Notre souhait c’est de trouver un deal en Janvier, mais qu’il reste jusqu’à la fin de saison. » pic.twitter.com/OWS0ueLJwk — RTLSport (@RTLFoot) December 16, 2022

Vu les dernières rumeurs envoyant le joueur en Angleterre pour des sommes démentes, pas sûr que l’OM puisse s’aligner…

Je pense que cela devient impossible pour l’OM

Notre journaliste Nicolas Filhol donne son sentiment sur la possibilité de recruter le milieu de terrain du SCO Angers lors du mercato hivernal :

« Si on ne parle pas du prix, en terme de profil c’est un joueur qui pourrait me plaire. Il a vraiment explosé pendant cette coupe du Monde. Il a quand même joué 14 matchs avec Angers cette saison donc il s’est aussi installé dans cette équipe de Ligue 1. A 22 ans c’est quand même remarquable. Il est titulaire avec le Maroc et demi-finaliste de la Coupe du Monde. Il propose de la technique, il sait porter le ballon, il peut faire beaucoup de choses. Mais en termes de notoriété et de zoom qu’il y a eu sur lui pendant le Mondial je pense que cela devient impossible pour l’OM. Angers va vouloir faire jackpot avec leurs deux joueurs marocains, lui c’est le plus jeune, c’est celui qu’ils vont vouloir vendre le plus cher, on parle de chiffres mirobolants en Angleterre, de 45 millions d’euros. Lille avait tenté de le recruter l’été dernier, mais Angers avait refusé leur offre de 7 millions d’euros. Donc autant vous dire que cela va coûter cher… » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (15/12/2022)

Mercato OM : Un retour en attaque n’est pas à exclure !

Installé à la Juventus Turin depuis le début de la saison, Arek Milik pourrait finalement revenir à l’Olympique de Marseille. La situation préoccupante du club italien en serait la cause.

L’Olympique de Marseille a prêté Arek Milik avec option d’achat. L’international polonais joue avec la Juventus depuis le début de la saison et est devenu rapidement un élément important de l’effectif italien en attaque. Pourtant, il se pourrait qu’il fasse son retour à Marseille dès le mercato d’été 2023.

D’après Sky Sports, Arek Milik pourrait quitter la Juventus à la fin de la saison et donc revenir à Marseille. La situation catastrophique de la Juventus Turin pourrait pousser le club italien à renvoyer l’international polonais à Marseille.

ℹ️ Selon SKY SPORTS 🗞️, Arkadiusz Milik 🇵🇱 pourrait revenir à l’#OM en fin de saison si la Juventus Turin 🇮🇹 ne parvient pas à redresser la barre.#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/gEIg742yrR — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) December 17, 2022

Longoria : « Milik ? Un joueur de très haut niveau… mais pas adapté à la modalité du jeu que l’on veut développer »

« On considère que le départ d’Arkadiusz est une réflexion que tout le monde doit se poser dans le foot moderne. Tu préfères avoir un joueur de haut niveau ou un joueur adaptable à ton équipe ? Si tu as les deux, c’est magique. On estime que Milik est un joueur de très haut niveau, un des meilleurs buteurs européens, mais qu’il n’est pas adapté à la modalité de jeu que l’on veut développer. C’est notre sentiment, on se trompe peut-être. Mais on devait prendre une décision, savoir quoi faire sur le marché avec l’un des salaires les plus élevés de l’effectif mais qui n’est pas le plus adaptable. Pour moi, le joueur le mieux payé de l’effectif doit être le plus important de l’équipe. On a trouvé des solutions. La Juve a toujours été intéressée. On a trouvé un bon prêt. Mettre un joueur dans un très bon club, une équipe du niveau Ligue des champions et qui va lutter pour le titre en Italie, ça lui donne de la valeur. Cela aurait été plus facile de l’envoyer dans un club inférieur pour nous protéger, et dire qu’il n’avait pas le niveau à l’OM. Il est très performant avec la Juve, on est très content pour lui. La Juve a une option pour acheter le joueur, mais peut-être qu’il peut revenir dans le futur. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)