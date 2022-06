Mercato : « Benjamin André ? Ce serait le joueur idéal pour l’OM… »

Pour remplacer Boubacar Kamara, l’OM multiplie les pistes pour trouver la perle rare. Jean-Charles de Bono sur le plateau de « Débat Foot Marseille » voit en Benjamin André le joueur parfait pour le remplacer.

Extrait de l’émission « Débat Foot Marseille » consacré au mercato marseillais. Au milieu du casse-tête pour remplacer le minot marseillais parti à Aston Villa, Jean-Charles De Bono considère le lillois Benjamin André comme l’opportunité à saisir. Le milieu de terrain français serait sur les tablettes de l’OM selon footmercato. Le joueur jouit d’une belle côte en France où il a évolué en tant que capitaine à Rennes et à Lille notamment.

Benjamin André, avec son gros volume de jeu, son leadership et son expérience pourrait convenir aux attentes du coach marseillais, Jorge Sampaoli. Pour rappel, il ne reste qu’un an de contrat au joueur lillois.

« Pour moi ce serait la meilleure recrue que l’on puisse avoir » -De Bono

« Benjamin André pour moi, sincèrement, parce que je l’ai souvent vu jouer, parce que je l’ai côtoyé en tant que personne, ce serait le joueur idéal pour l’Olympique de Marseille. Benjamin André c’est le vrai joueur de club, avec un tempérament de feu, une expérience importante, il a joué la ligue des champions avec Lille, des matchs importants avec Rennes, c’est un combattant, joueur de devoir, équilibrant. C’est un leader d’équipe, il est capitaine du coté de Lille et du côté de Rennes si je me trompe pas. C’est vraiment le grand joueur de club. Lui, pour moi ce serait la meilleure recrue que l’on puisse avoir, à ce poste là. En plus, 31 ans, c’est pas très vieux, ça joue encore. » Jean-Charles De Bono Source : Football Club de Marseille 13/06/2022