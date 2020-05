Mercato : Ce joueur pisté par l’OM répond à l’intérêt du club !

En fin de contrat avec Lorient, Jimmy Cabot a été annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille. Le milieu offensif a évoqué l’intérêt du club.

Depuis quelques semaines, le nom de Jimmy Cabot a été cité parmi les pistes potentielles de l’Olympique de Marseille. Libre, il pourrait être une recrue à moindre coût qui arrangerait les finances du club, déjà dans le rouge.

Je suis ouvert à tout — CABOT

Interrogé sur son avenir par Ouest-France, le milieu offensif a affirmé qu’il partirait de Lorient et qu’il écoute les propositions des autres clubs. Au sujet de l’OM, il a confié qu’il n’y avait rien de concret mais qu’il pourrait se laisser tenter par un projet qui le rendrait heureux.

A LIRE AUSSI : OM – Mercato : « Il n’y a aucun retour sur investissement ! »

« Oui, il y a des choses, des bruits, comme d’habitude. Comme à chaque mercato. Et comme je suis en fin de contrat… Est-ce que j’ai fait mon choix ? Absolument pas. Et avec la situation que l’on connaît en ce moment en France et à l’étranger, il n’y a rien de concret. Je suis ouvert à tout. Je vais essayer de trouver un projet intéressant où je pourrai m’épanouir. À cet instant, il n’y a vraiment rien d’affiné »

Jimmy Cabot – Source : Ouest-France