Mercato : Ce milieu de terrain donne sa priorité à l’OM?

Pisté par l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines maintenant, le milieu de terrain Jordan Veretout donnerait sa priorité au club d’après la Gazzetta Dello Sport.

L’Olympique de Marseille avance sur son mercato… Plusieurs milieux de terrain seraient pistés pour renforcer l’effectif d’Igor Tudor. Depuis plusieurs semaines, le nom de Jordan Veretout revient avec insistance.

Veretout veut venir à l’OM?

Mis de côté par José Mourinho, le Français n’a pas encore trouvé de porte de sortie pour le mercato estival. En plus de Justin Kluivert qui appartient aussi à l’AS Roma, l’OM tente de récupérer Veretout. D’après la Gazzetta Dello Sport, le joueur aurait donné sa priorité aux Marseillais.

A LIRE AUSSI : Rumeurs Mercato : La solution de Longoria pour faire venir Nuno Tavares à l’OM !

L’AS Monaco ainsi que l’OGC Nice garderait un oeil sur lui… L’AS Roma et l’OM ont de bonnes relations depuis quelques mois. Pau Lopez et Ünder ont signé en provenance du club de la capitale italienne.

🔴 En plus de Justin Kluivert, la piste Jordan Veretout n’est pas totalement fermée. Le joueur aurait donné sa préférence à l’OM mais l’ASM et Nice sont également intéressés.#TeamOM | #MercatOM (@Gazzetta_it) pic.twitter.com/SqOGU8oxpg — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) July 11, 2022

Je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs — Longoria

« C’est normal qu’il y ait des changements dans la recherche de profils. Un joueur qui est à l’aise dans un style de jeu, ne l’est pas forcément dans un autre. L’an dernier, on partait sur des profils pour avoir la possession au milieu du terrain et on avait notamment Boubacar Kamara qui avait ce rôle de milieu-défenseur central. Avec la façon de jouer d’Igor, les deux milieux auront des caractéristiques différentes avec plus d’intensité, une capacité à occuper les espaces. La stratégie va donc changer sur certains postes. Comme nous l’avons dit lors de la dernière conférence de presse, l’objectif est d’augmenter la qualité de l’effectif, tout en donnant de la continuité à l’équipe. Avec la Ligue des Champions, je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs. Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur. J’ai toujours dit que les bons dirigeants sont ceux qui ont une bonne capacité d’adaptation, au club, à la ville et à l’identité. Et également une adaptation à un nouveau coach et à son style de jeu. Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur puisque c’est lui qui fera évoluer les joueurs. » Pablo Longoria Conférence de presse (05/07/2022).