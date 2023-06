Mercato : C’est fait ! l’OM tient son nouveau coach !

Après plusieurs semaines de recherches et de tractations avec de multiples prétendants, l’Olympique de Marseille vient de trouver trouver le successeur de d’Igor Tudor. Il s’agit de l’espagnol Marcelino. Un accord a été trouvé cette nuit, selon les informations de RMC Sport.

Proche de Pablo Longoria, l’ancien entraîneur de Valence et du FC Séville devrait être le nouveau coach de l’Olympique de Marseille. Son arrivée devrait être officialisée dans les prochaines heures par le club marseillais. Après des jours de négociation, un accord a été trouvé cette nuit entre l’OM et le technicien espagnol Marcelino.

A lire aussi : Mercato OM : Qui est Marcelino ?

A lire aussi : Mercato OM : Longoria va bien récupérer 7M€ !

Marcelino to Olympique Marseille as new head coach, here we go! 🚨⚪️🔵 #OM #TeamOM

Agreement sealed until June 2025, two year contract to be signed this week as positive talks took place tonight. pic.twitter.com/iE6eXCEOKy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2023