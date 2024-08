Mercato concurrent OM : un espoir de l’OL file à… Botafogo

L’Olympique Lyonnais continue d’essayer de vendre en masse pendant ce mercato. Après Mamadou Sarr, c’est au tour de Mohamed El Arouch de quitter l’OL pour rejoindre Botafogo, également dirigé par John Textor.

Défait 3-0 pour la première journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais entre dans une crise financière sur cette fin de mercato. L’OL s’est engagé à vendre pour 100M€ auprès de la DNCG, et a besoin urgemment de liquidités. A 9 jours de la fin du mercato, John Textor doit encore trouver la moitié de cette somme. Tous les joueurs sont donc transférables, y compris les jeunes prospects. Mamadou Sarr s’est déjà envolé vers Strasbourg pour 10M€. Mohamed El Arouch va aussi quitter Lyon. Il quitte l’OL mais pas le groupe Eagle Football puisqu’il s’engage avec Botafogo, leader du championnat brésilien. Selon RMC Sport, c’est un départ « sans indemnité de transfert mais avec un intéressement de 50% sur une éventuelle cession future ».

🖊️ Mohamed El Arouch s’engage avec Botafogo 🤝🇧🇷 Nous lui souhaitons beaucoup de succès au sein d’un autre club de la galaxie Eagle Football ⚽ — Olympique Lyonnais (@OL) August 21, 2024

Les révélations de Molina sur la suite du mercato de Lyon !

Selon les informations de Romain Molina, tous des joueurs de l’OL, sans exception, seraient transférables, y compris Ernest Nuamah et Mama Baldé. Ces 2 joueurs ont, à eux seuls, coûté 28,5 et 6 millions d’euros. Même chose pour Orel Mangala, transféré à Lyon pour un peu plus de 23 millions d’euros. Après cette révélation du journaliste, les supporters des Gones manifestent leur incompréhension. Les fans de l’OL craignent de perdre certains cadres de l’équipe, comme Alexandre Lacazette ou Malick Fofana.

Tous les joueurs sont en vente, je le répète depuis un moment (ça vaut aussi pour Nuamah et Baldé qui viennent d’être achetés officiellement) — Romain Molina (@Romain_Molina) August 21, 2024

