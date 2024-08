Mercato OM : Accord total trouvé pour Jonathan Rowe ! (les détails du deal)

Cette fois, il semblerait que ce soit complètement bouclé pour Jonathan Rowe. Le joueur devrait débarquer à Marseille avant la fin de la semaine.

A la recherche d’un ailier gauche, l’OM a fait de Jonathan Rowe sa priorité et selon les dernières informations du journaliste de Foot Mercato Sébastien Denis, un accord a été trouvé entre Norwich et l’OM pour le transfert du jeune international espoir anglais.

Le joueur rejoindra l’olympique de Marseille sous la forme d’un prêt payant de 3 millions d’euros avec option d’achat obligatoire d’un montant supérieur à 12 millions d’euros

Selon les dernières informations de La Provence, un accord avait été trouvé entre l’ailier gauche de 21 ans et Marseille au sujet de son futur contrat.

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille have sent new bid to Norwich for Jonathan Rowe as top target since July.

Negotiations are advancing as Rowe told clearly to Norwich that he wants to play for OM.

Total proposal now worth over £13m, as @JPercyTelegraph reports. pic.twitter.com/qk2XZATBGY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2024