Mercato concurrents OM: Jonathan David finalement prêt à rester au LOSC ?

La fin de saison arrive à grands pas et les clubs commencent d’ores et déjà à se pencher sur le mercato estival. Le LOSC pourrait finalement garder Jonathan David malgré les annonces inverses de son agent il y a quelques mois.

Le LOSC réalise une mauvaise saison après leur sacre l’an dernier. Encore défaits hier soir face à Monaco à domicile, les Lillois pointent à la 10e place du classement. L’une des rares satisfactions des Nordistes est Jonathan David, pourtant annoncé sur le départ par son agent en fin d’année dernière. Auteur de 13 buts en 36 matchs, le buteur pourrait finalement rester au LOSC à l’issue de la saison selon les informations de Saber Desfarges. Acheté 27 millions par Lille, le canadien est estimé à 50M d’euros par le site transfermarkt. En refusant de le vendre, les Lillois se passeraient donc d’une énorme somme d’argent lors du prochain mercato.

🔴⚪️ Jonathan David loin d’être parti du LOSC. Malgré la déclaration de son agent, le Canadien pourrait rester finalement une saison de plus. Lille aimerait l’associer à Ludovic Ajorque. Grosse concurrence en France (Nice) et à l’étranger pour l’attaquant de Strasbourg. #LOSCASM pic.twitter.com/jmbn5xFMQZ — Saber Desfarges (@SaberDesfa) May 6, 2022

« Pour nous, l’objectif est de terminer la saison à Lille, mais ce sera sa dernière saison là-bas pour plusieurs raisons. Je pense que la Premier League est une belle option pour lui. Je pense qu’il aime beaucoup l’Espagne aussi parce qu’il aime le feeling du ballon et les joueurs très techniques. Ces deux ligues sont une grande priorité pour lui, mais on n’exclut rien. On ne sait jamais, avec le Paris Saint-Germain ou les grands clubs italiens. C’est normal que tous ces grands clubs soient intéressés par le meilleur buteur de la Ligue 1, mais je peux vous dire qu’aujourd’hui, il n’y a aucune offre officielle » Agent de Jonathan David – Source : Radio-Canada (22/12/21)

Le LOSC veut récupérer Ajorque pour remplacer Yilmaz?

Forcément, certains joueurs se sont détachés du groupe avec des prestations de grande qualité. La saison de Ludovic Ajorque l’a mis sur le devant de la scène et il pourrait être l’une des attractions du mercato. D’après les informations de la Voix du Nord, plusieurs clubs seraient intéressés par l’attaquant très athlétique.

Le LOSC aurait d’ailleurs coché son nom afin de remplacer l’international turc Burak Yilmaz, décevant après une saison XXL sous les ordres de Christophe Galtier. La somme de 15 millions d’euros est évoquée par le média nordiste. C’est en tout cas ce que pourrait réclamer le club alsacien afin de lâcher son attaquant.