Mercato Concurrents OM: Nice se rapproche d’un champion du monde 2018 ?

Après une saison décevante au vu des ambitions affichées par le club, l’OGC Nice cherchera certainement à se renforcer pour réussir à atteindre une autre coupe d’Europe que l’Europa League Conference. Pour cela, les Niçois voudraient renforcer leur secteur défensif avec l’arrivée d’un champion du monde 2018.

L’OGC Nice partait pour réaliser une excellente saison mais a connu un très gros coup de mou après leur défaite au Stade Vélodrome (2-1). Longtemps sur le podium de Ligue 1, les hommes de Galtier ont complétement lâché en enchaînant de mauvaises performances en championnat ainsi qu’une défaite en finale de la Coupe de France face au FC Nantes d’Antoine Kombouaré (1-0). Nice devrait chercher à se renforcer dans tous les secteurs de jeu, y compris le secteur défensif. Cette saison, c’est la charnière Dante-Todibo qui a été aligné tout au long de l’année mais un certain Samuel Umtiti pourrait venir les concurrencer. Indésirable du côté du FC Barcelone, Samuel Umtiti pourrait venir se relancer dans un club avec des ambitions européennes comme l’OGC Nice.

Mandanda vers Nice ?

Depuis que les premières rumeurs font état des envies de départs du champion du monde 2018, une se veut particulièrement insistante c’est celle l’envoyant à l’OGC Nice. Déjà venu aux renseignements cet hiver, le club azuréen serait toujours intéressé et pourrait passer à l’action cet été. Si on en croit les informations de FootMercato, Julien Fournier, le directeur sportif des Aiglons est toujours déterminé à faire venir le joueur formé au Havre lors de ce mercato estival. Alors qu’il n’a pas fait ses adieux après le match contre Strasbourg, l’homme aux plus de 450 parties de Ligue 1 pourrait attendre d’avoir des éclaircissements sur sa situation olympienne avant de décider de quitter le navire. D’autant que Nice possède un titulaire solide avec Walter Benitez et pourrait selon RMC conserver la doublure prêtée par le PSG, Marcin Bulka…