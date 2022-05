OM: « Attendez-vous à voir un Gerson encore plus brillant »

Auteur d’une énorme seconde partie de saison pour sa première année sous le maillot olympien, Gerson a fini par mettre tout le monde d’accord après six premiers mois pour le moins compliqués. Son père s’est exprimé et annonce que son fils sera encore meilleur que ce qu’il a pu être cette saison.

Si un homme a été plus qu’à la hauteur lors de cette seconde partie de saison olympienne, c’est bel et bien Gerson. Souvent critiqué pour son début d’exercice moyen, son prix élevé à souvent été au cœur du débat. En effet, celui qui été qualifié comme étant « la demande de Jorge Sampaoli » a mis du temps à s’adapter au championnat français. Pour rappel, le milieu de terrain n’a pas eu de vacances entre sa saison au Brésil et le début de celle de l’Olympique de Marseille, ce qui expliquait peut-être la méforme qu’à pu connaître l’international auriverde. Mais en quelques semaines, Gerson est devenu la coqueluche du Vélodrome, un joueur indéboulonnable du système de Jorge Sampaoli. Bonne nouvelle, selon son père, c’est loin d’être le meilleur niveau que son fils puisse atteindre.

A LIRE AUSSI: Mercato OM : La priorité numéro 1 de Longoria en attaque est…

« Il a cette volonté de rester à l’OM »

A LIRE AUSSI: UECL – OM : Un prix pour Payet !

Double buteur lors de la dernière rencontre de la saison face à Strasbourg (4-0), Gerson a fait se lever l’ensemble des supporters présents au Stade Vélodrome ce jour-là. Interviewé chez SportMed TV, le père et agent de Gerson a confirmé que les Marseillais n’avaient pas encore vu tout ce que son fils est capable de faire sur un terrain de football.

« Attendez-vous à voir un Gerson encore plus brillant la saison prochaine ! Ils vous rendra tout ce que vous lui offrez. Jamais nous n’avons eu le moindre doute. Il a encore 4 ans de contrat. Il se sent bien à l’OM. Il y a la LDC. Il veut réussir dans cette compétition. Il a cette volonté de rester à l’OM les prochaines années» Marcos (Père de Gerson) – Source: SportMed TV