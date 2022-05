Mercato concurrents OM: Un entraîneur cité à Marseille pour remplacer Pochettino ?

Le Paris Saint-Germain va certainement remplacer son entraîneur Mauricio Pochettino lors de ce mercato estival. Le nom d’une des cibles est très connu ici, puisqu’il a été également cité à Marseille.

A peine la saison terminée, certains noms sortent déjà dans la presse comme étant dans les petits papiers du Paris Saint-Germain pour remplacer l’actuel entraîneur, Mauricio Pochettino. En effet, avec l’officialisation de la prolongation de Kylian Mbappé avec le club de la capitale hier soir, Leonardo, directeur sportif, a été démis de ses fonctions et le coach argentin devrait également suivre le même chemin. Très peu apprécié par les supporters parisiens, il a perdu le titre de Ligue 1 la saison dernière et n’a pas su gérer comme il fallait le trio offensif Neymar-Mbappé-Messi cette saison. Le manque de prise de risque dans son jeu est assez critiqué puisque les parisiens évoluent plus dans un jeu de contre au détriment du jeu de possession mis en place, notamment, par Laurent Blanc il y a plusieurs saisons de cela. Pour remplacer Mauricio Pochettino sur le banc parisien, Nasser Al-Khelaïfi aurait coché le nom d’un coach annoncé avec insistance vers Marseille depuis un long moment.

A LIRE AUSSI: OM – Strasbourg (4-0) : Marseille s’impose et jouera la Champion’s League !

Le PSG intéressé par Christophe Galtier ?

A LIRE AUSSI: OM: La folie marseillaise après la qualification en Ligue des Champions !

Pour prendre la place de Mauricio Pochettino, selon les informations de L’Equipe, les dirigeants parisiens seraient intéressés par le profil de Christophe Galtier, actuel entraîneur de l’OGC Nice. Champion de France avec le LOSC la saison dernière, Galtier devenait alors le troisième entraîneur à priver le PSG d’un titre de champion depuis l’arrivée des Qataris. Annoncé à Lyon après son sacre, c’est finalement à Nice que l’ancien marseillais pose ses bagages, où il réalisera une plutôt bonne saison avec une qualification en Europa League Conference et une finale de Coupe de France, perdue face au FC Nantes. Adepte des blocs bas et du jeu de contre, Galtier correspondrait parfaitement au jeu que Mbappé affectionne tant avec de nombreuses courses dans les espaces dès la récupération de la balle.

Si le profil de jeu semble correspondre aux idées du Paris Saint-Germain, difficile d’imaginer Christophe Galtier, natif de Marseille et annoncé depuis longtemps à l’OM, signer dans l’équipe rivale de son club de cœur.