Mercato concurrents OM : Un joueur balance sur son avenir, « ce sera difficile de dire non »

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’un des chouchous de Bruno Genesio songe à un départ vers l’Angleterre, en tout cas il ne dirait pas non !

Ancien joueur de Manchester United, Angel Gomes garde toujours le club anglais près de son cœur. Dans un entretien accordé au Times, le milieu offensif explique qu’il serait difficile de refuser d’y retourner si le club de Premier League venait frapper à sa porte. « Il y aura toujours ce faible affectif, donc bien sûr ce serait difficile de dire non. Mais après avoir trouvé le bonheur à l’étranger, je sais que jouer en Premier League n’est pas une fin en soi », a déclaré le jeune joueur anglais.

🚨🗣️ Angel Gomes asked if he would ever consider a homecoming at Manchester United:

“There’ll always be that sentimental soft spot, so of course it’d be difficult to say no.”

Throwback to when Leo Messi asked for his shirt after a stellar performance.. 😅🔴 #mufc pic.twitter.com/mJL3RFKyPC

— United Sector (@utdsector_) October 6, 2024