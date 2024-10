OM : la grosse frustration de Di Meco avec l’équipe de De Zerbi !

Depuis le début de la saison, Roberto De Zerbi n’a pas pu mettre en place son onze de base… C’est l’une des frustrations d’Eric Di Meco.

Sur RMC ce lundi, Eric Di Meco s’est exprimé sur le début de saison de l’Olympique de Marseille. Malgré un bon recrutement et l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’équipe n’arrive pas à enchaîner les matchs et les victoires. Pour l’ancien joueur de l’OM, c’est avant tout un problème lié aux suspensions et aux blessures.

La meilleure équipe que j’ai en tête, je l’ai pas encore vu sur le terrain

« Sur le recrutement, il y a des joueurs inespérés qui sont venus et qui sont bons : Greenwood, Hobjberg, Rulli je ne le voyais pas à ce niveau-là. C’est un vrai plus et l’OM aurait moins de points sans lui. Et puis, tu as l’arrivée de Rabiot qui fait qu’il y a une ambition particulière cette année. La meilleure équipe que j’ai en tête, je l’ai pas encore vu sur le terrain. Avec Rabiot, avec Merlin. Sur les premiers matchs, on s’est dit qu’un des grands bénéficiaires de l’arrivée de De Zerbi allait être Merlin. Il a fait des passes décisives, a joué plus haut et a retrouvé des qualités offensives qu’on lui connaissait. Il y a lui, Balerdi qui n’est pas là, Brassier qui ne joue jamais à son poste en réalité depuis le début. Et puis au milieu de terrain j’ai envie de voir Hojbjerg et Rabiot », a expliqué Eric Di Meco au micro de RMC ce lundi soir.