Mercato concurrents OM: Une offre lyonnaise à venir pour une piste de Longoria ?

Ce n’est pas nouveau, Lyon adore suivre les mêmes pistes que l’Olympique de Marseille lors de chacun des mercatos. Pour parfaire la tradition, les récents 8e du championnat de France auraient jeter leur dévolu sur Seko Fofana, milieu de terrain lensois que Pablo Longoria apprécie beaucoup, au point d’en faire une priorité selon RMC.

C’est l’une des questions de ce mercato estival en France: où sera Seko Fofana la saison prochaine ? Le milieu de terrain a réalisé un exercice 2021-2022 tonitruant sous le maillot du RC Lens et attire par conséquent de très nombreux courtisans un peu partout en Europe. L’Ivoirien devrait très certainement quitter le RCL cet été pour tenter de rejoindre un projet plus ambitieux dans un club qui joue des compétitions européennes ou qui a pour ambition de le faire fréquemment. L’Olympique de Marseille, qui, selon RMC, en fait sa priorité pour le prochain mercato pourrait donc être une jolie porte de sortie pour le joueur de 27 ans mais d’autres offres pourraient le détourner de Marseille.

Lyon prêt à faire une offre pour Fofana ?

Selon les informations du 10 sport, Lyon serait prêt à faire une offre au RC Lens pour tenter d’enrôler Seko Fofana. Les dirigeants de Gones souhaiteraient se rapprocher un maximum des demandes du club nordiste pour tenter de rapidement plier ce transfert. Pour rappel, Lyonnais et Lensois ne seront pas en Coupe d’Europe la saison prochaine puisqu’ils ont respectivement terminé à la 8e et à la 7e place du classement de Ligue 1. La seule différence entre les deux clubs, c’est que Lyon aspire et désire disputer la Ligue des Champions tous les ans, contrairement au Racing pour qui cet objectif est compliqué à atteindre, voire impossible. Cependant, l’OM est déjà qualifié pour la Ligue des Champions cette saison et pourrait plus facilement attirer Fofana grâce à cet argument… Dossier à suivre donc.