Mercato OM: Schalke trop gourmand pour Amine Harit ?

Auteur d’une saison faite de hauts et de bas, Amine Harit a su remplacer à merveille Dimitri Payet lors de certains matchs importants. Le Marocain est seulement prêté par Schalke 04, sans option d’achat, mais le club allemand demanderait trop pour se séparer de son milieu offensif.

Amine Harit a vécu un début de saison plutôt compliquée avant de finir sur une note bien plus positive. En effet, le Marocain a énormément déçu pendant une bonne partie de l’exercice 2021-2022 au point d’être sorti des plans de Jorge Sampaoli. L’ancien Nantais a cependant réussi a inverser la tendance après plusieurs bonnes entrées, notamment en Coupe d’Europe. Pour terminer cette saison en apothéose, Amine Harit a enfin pu retrouver la sélection nationale marocaine après de très longs mois sans être appelé.

Schalke demande 10 millions pour Harit ?

Selon le média Bild, Schalke chercherait à se séparer de son milieu offensif. Pour se faire, une offre aux alentours de 10 millions d’euros serait attendue par les dirigeants allemands. Une somme assez importante que l’OM ne pourra certainement pas poser pour un remplaçant qui rentre dans le turn-over de l’équipe et pour faire souffler Dimitri Payet. En plus de cela, le salaire de l’international marocain serait aussi élevé puisque l’on parle d’une somme avoisinant les 5 millions d’euros par an. Cela ferait de lui l’un des joueurs les mieux payés du club, à moins d’une baisse salariale assez conséquente. Compliqué d’imaginer Pablo Longoria de récupérer Amine Harit dans ces conditions économiques. Le président olympien n’est pas à l’abri de trouver une solution pécunière plus rentable pour le club comme il a su le faire lors des deux derniers mercatos.