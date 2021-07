Mercato : Daniel Wass tout proche de tomber d’accord avec l’OM !

Ça se confirme pour Pol Lirola ! RMC et L’Equipe s’accordent à dire que l’Espagnol devrait faire son retour à Marseille. Le quotidien sportif ajoute que Daniel Wass pourrait suivre !

Cette semaine risque d’être décisive pour l’avenir de Pol Lirola. L’Espagnol âgé de 23 ans pourrait faire son retour à l’Olympique de Marseille. RMC et L’Equipe s’accordent à dire que le latéral droit est tombé d’accord avec le club et que la Fiorentina est prêt à le lâcher… Une bonne nouvelle pour Pablo Longoria qui espérait pouvoir boucler ce dossier alors que Jorge Sampaoli n’a aucun joueur au poste de latéral droit dans son effectif.

« Quand on analyse notre effectif, on est court au poste de latéral droit. C’est une évidence. Pour Pol Lirola, on a parlé et on a discuté. Il a laissé ici une très bonne image avec un très haut niveau pour son adaptation dans le championnat de France. Il a très bien terminé la saison avec nous. Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif. Ici à Marseille, il a eu une adaptation parfaite, il aime le club et la ville. Mais après, c’est toujours une question de mercato qu’on doit respecter car il reste sous contrat avec un 3e club » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)

l’international danois est quasiment tombé d’accord avec l’OM — L’EQUIPE

Le quotidien sportif L’Equipe affirme de son côté que l’Olympique de Marseille est proche de trouver un accord avec l’international danois du FC Valence, Daniel Wass. Le joueur polyvalent pourrait être une recrue de choix pour Jorge Sampaoli.

« Pour Wass, les discussions se poursuivent également avec Valence alors que l’international danois est quasiment tombé d’accord avec l’OM. Jorge Sampaoli, quant à lui, espère récupérer ces joueurs au plus vite alors qu’il n’a toujours pas de spécialiste du poste de latéral droit dans son effectif à deux semaines de la reprise du Championnat. » Source : L’Equipe (25/07/21)