Mercato : Et si la nomination de Mourinho profitait à l’OM dans ce dossier chaud?

C’était la surprise du jour, José Mourinho sera le prochain entraîneur de l’AS Roma la saison prochaine ! Voici comment cette annonce pourrait avoir une incidence sur le mercato marseillais…

Ce lundi, José Mourinho a été officiellement présenté comme étant le prochain coach de l’AS Roma après avoir été licencié de Tottenham. Ces derniers jours, c’est pourtant Maurizio Sarri qui était cité comme la piste prioritaire pour rejoindre le club de la capitale italienne.

🤝 𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄🤝 L’#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021

SARRI NE SERA PAS COACH DE LA ROMA

La rumeur de la venue du coach italien était assortie de celle du recrutement d’Arek Milik. En effet, plusieurs média transalpin affirmaient que l’international polonais viendrait avec le nouveau coach qu’il a notamment connu à Naples.

Ce lundi, le club italien a annoncé que le prochain entraîneur serait José Mourinho… De quoi éteindre les rumeurs envoyant Milik à la Roma pour la saison à venir mais pas de calmer celles qui l’emmènent à la Juventus.

Il n’y a pas de parole donnée en cas d’offre d’un grand club — LONGORIA

Lors de sa dernière conférence de presse, Pablo Longoria s’est d’ailleurs exprimé sur le dossier Milik. Il a martelé que le club avait toujours le contrôle sur ce dossier, malgré les rumeurs et informations qui sortent dans la presse depuis plusieurs semaines.

« On a le contrôle de Milik, c’est un joueur de l’OM avec une formule qui me prendrait la journée à expliquer. C’est un prêt avec obligation d’achat et des paiements qui, s’ils font faits, feront de lui un joueur de l’OM. Il n’y a pas de possibilité qu’il retourne à Naples. Pour prendre les décisions, il faut toujours trois personnes. Les joueurs ont beaucoup de contrôle sur la situation mais il faut négocier avec nous. Dans un marché, il y a toujours une possibilité de joueur dans un grand club européen. Il n’y a pas de parole donnée en cas d’offre d’un grand club. C’est toujours une question de négociations. L’intention du joueur est de prolonger à Marseille, où il est très content » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (28/04/21)