Mercato : « L’OM est une très bonne option pour la suite de la carrière de Milik »

Que va faire Arek Milik cet été ? Alors que l’OM aimerait conserver son attaquant, ce dernier devrait être sollicité par des équipes qualifiées pour la prochaine Ligue des Champions. Pourtant, un de ses compatriotes lui conseille de rester à Marseille.

Interrogé par la Provence, Marek Jozwiak, ancien défenseur de Guingamp, estime que Milik devrait rester à l’OM la saison prochaine.

Je recommanderai à Milik de rester à l’OM

« Il avait 15 ans et je voulais l’engager au Legia Varsovie. Je voyais qu’il avait un grand talent pour marquer des buts, un fantastique pied gauche, un bon physique qui lui permettait, à son âge, de jouer avec les adultes. Techniquement, il était très bon. Il avait aussi un côté humain, je voyais en lui un réel potentiel. Arek a fait un énorme boulot durant sa jeunesse ; grâce à son caractère, il est devenu un très grand joueur en restant un homme normal en dehors du terrain. (…) On est content qu’il joue régulièrement et qu’il marque dans un bon club comme l’OM. Il n’a pas encore retrouvé sa meilleure forme, celle d’avant sa blessure. Mais on remarque qu’il s’améliore au fil des rencontres. Cela va lui permettre de bien se préparer pour le Championnat d’Europe, une compétition très importante pour notre équipe nationale. Chacun de ses matches est suivi avec un grand intérêt. Arek est à l’endroit idéal. L’OM est une très bonne option pour la suite de sa carrière. On voit qu’il prend du plaisir à jouer et les mauvaises expériences du passé vont lui permettre de faire les bons choix dans le futur. Si le projet de l’OM est intéressant du point de vue sportif et financier, que sa famille se sent bien, tout cela va permettre à Arek de donner le meilleur de lui-même. Je lui recommanderai de rester à l’OM et en Ligue 1, mais la décision lui appartient. Le président marseillais aura des discussions dures, mais je souhaite qu’il propose à Milik un projet qui le convaincra de rester et de continuer cette belle aventure. » Marek Jozwiak – Source: La Provence (03/05/2021)

Longoria a évoqué le cas du buteur polonais en conférence de presse la semaine dernière.

IL N’Y A PAS DE GENTLEMEN AGREEMENT, IL VA FALLOIR DISCUTER AVEC NOUS — LONGORIA

« La question Milik… On ne peut pas prendre de position catégorique dans la vie mais nous avons le contrôle sur lui. C’est un prêt avec option d’achat avec plusieurs paiements. Il n’y a pas de possibilité pour qu’il retourne à Naples. Dans le football actuel, pour prendre une décision il faut toujours le club, le joueur et le club acheteur. Il n’y a pas de gentlemen agreement, il va falloir discuter avec nous. Milik est bien avec nous, nous sommes un grand club. Il n’y a pas de paroles avec lui pour le laisser partir. La volonté du joueur, dans les conversations que l’on a eu avec lui, il veut rester à Marseille. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (28/04/2021)