Mercato ex OM : Tudor a de nouveau de l’espoir !

Après avoir quitté l’Olympique de Marseille, Igor Tudor a de nouveau l’espoir de rejoindre un autre club : la Juventus Turin malgré les déclarations des dirigeants ces dernières semaines.

Igor Tudor a quitté l’OM et plusieurs personnes pensaient qu’il s’agissait d’une volonté de l’entraîneur pour rejoindre son club de coeur, la Juventus. Seulement, le Croate ne pouvait pas prendre la place de Massimiliano Allegri, déjà en poste et pour encore un bon moment d’après les dires de la direction turinoise.

Cependant ces derniers jours, la tendance semble avoir une nouvelle fois bougée ! Allegri aurait reçu une énorme offre venue d’Arabie Saoudite qui serait difficillemment refusable. Pour le remplacer, la Juventus songerait bien évidemment à Igor Tudor qui est libre sur le marché !

L’OM a produit du spectacle avec Tudor

Pour Habib Beye qui était sur Canal +, le Croate n’était pas là pour un projet à long terme mais bien pour une saison comme cela a été fait. Seulement, il ne retient pas que du négatif de son passage à Marseille ! Au contraire, il a apprécié l’identité qu’il a apporté à l’OM.

« Je ne sais pas ce qui n’allait pas, mais on savait plus ou moins avant que ce n’était pas un entraîneur qui s’inscrit dans un projet à longue durée. On savait qu’il viendrait pour un an ou un an et demi maximum. On le savait aussi avec Sampaoli, Tudor n’était pas un entraîneur de projet, de longue durée. Il a peut-être aussi d’autres opportunités aujourd’hui dans un pays où la culture que lui veut imposer à son équipe correspond plus. Il a aussi eu des tensions avec son groupe à certains moments. Par contre, il faut juste admettre que l’OM a été une équipe très attrayante à regarder jouer pendant un an. L’OM a produit du spectacle. On peut tout dire, que terminer troisième ce n’est pas un bon championnat, mais cette équipe a produit du spectacle, avait une identité de jeu. Il a décidé d’aller voir ailleurs parce qu’il considère peut-être que ce championnat ou que cette équipe, que ces joueurs qu’il entraîne, ne correspondent pas à sa philosophie. »