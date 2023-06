OM : On en sait plus sur le clash Tudor vs Gerson !

Igor Tudor a quitté l’Olympique de Marseille cet été et le moins que l’on puisse dire c’est que le coach croate ne laissera pas un souvenir humain impérissable. Avec son départ, France Football a expliqué l’altercation qu’il a eu avec Gerson !

Il y a quelques mois, au début de la saison de l’OM, Igor Tudor et Gerson ont eu une grosse altercation. France Football a expliqué ce samedi que le Brésilien et le coach croate ont failli en venir aux mains ! Une information qui avait échappé aux médias au moment des faits qui ont eu lieu lors du stage en Angleterre à la pré-saison.

Lors de stage, d’autres joueurs avaient eu de grosses tensions avec l’entraîneur comme Dimitri Payet, Jordan Amavi ou encore Mattéo Guendouzi. Finalement, l’OM aura eu raison d’Igor Tudor. Le coach croate décidera donc quelques mois plus tard de quitter le club, semblant épuisé par le contexte où il aurait vécu 3 ans en une saison.

🆕 Nous en savons désormais plus sur le conflit entre Tudor et Gerson lors du stage de pré-saison en Angleterre. 👉 Les deux hommes auraient dû être séparés alors qu’ils étaient front contre front. France Football | #TeamOM pic.twitter.com/9vXSZSI4ac — Peuple Olympien (@peupleolympien) June 10, 2023

Gallardo, un entraineur du futur

« Gallardo, c’est quand même un autre niveau. Gallardo est un entraîneur du futur. Pour l’OM, ce serait exceptionnel de l’avoir. Si tu arrives à avoir ce coach-là, c’est le jackpot pour l’OM. Gallardo n’a visiblement pas beaucoup d’autres pistes. On l’attend depuis longtemps en Europe. Je pense que le moment est venu pour lui de prendre une équipe européenne. L’OM l’appelle, il n’y a aucune raison qu’il ne vienne pas. » Daniel Riolo— Source: RMC (09/06/23)

Sur le plateau de DFM ce lundi, Nicolas Filhol et Mourad Aerts ont passé en revue les différentes pistes pour remplacer Tudor sur le banc de l’Olympique de Marseille. Un nom revient avec insistance, Marcelo Gallardo. Pour Nicolas, le technicien argentin pourrait avoir du mal avec le fait de ne pas avoir la main sur le mercato :

« Longoria a plus besoin d’un entraineur à qui on peut dicter le mercato plutôt qu’un gars qui va faire des demandes claires, a expliqué Nicolas Filhol. Il a plus besoin d’un entraîneur qui définit des profils plutôt qu’un entraineur qui donne un peu des noms. On sait qu’il y a la rumeur Gallardo, qui a envie de de d’entraîner en Europe. Est-ce que Gallardo ça correspond vraiment, des échos que j’ai eu ça n’est pas forcément le cas. Au niveau du mercato il veut un peu plus construire donc ça paraît compliqué. »

D’après Mourad Aerts, l’ancien entraineur de River Plate pourrait s’adapter au fait de gérer un effectif qui change en profondeur régulièrement : « Gallardo c’est quelqu’un qui n’a pas un style de jeu défini complètement, il a beaucoup changé de style de jeu, rappelle l’auteur de OM Bielsa: Enquête sur une relation passionnelle. Ce qui fait qu’il serait peut-être Tudor compatible c’est que c’est quelqu’un qui a été habitué par la force des choses car En Argentine tu es obligé de perdre tes meilleurs joueurs tous les ans. »