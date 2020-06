Mercato : « Higuain à l’OM? Il faut arrêter de rêver ! »

Dans un entretien accordé à la chaîne L’Equipe, Fabrizio Ravanelli a posé sa candidature pour le poste de Head Of Football. L’ancien joueur de l’OM a cité le nom de Gonzalo Higuain… Selon Lionel Charbonnier, il ne faut pas rêver !

Avec le départ d’Andoni Zubizarreta, l’Olympique de Marseille serait à la recherche d’un directeur du football. Pour ce poste, Fabrizio Ravanelli a posé sa candidature dans un entretien accordé à la chaîne L’Equipe.

Ce serait magnifique, mais il faut arrêter de rêver — CHARBONNIER

L’ancien attaquant marseillais a notamment cité le nom de Gonzalo Higuain. Un joueur qui ne viendra pas à l’OM selon Lionel Charbonnier, consultant sur RMC.

« Ravanelli Head of Football de l’OM ? Il a un truc très important, c’est qu’il est un ancien de la maison. Ça joue en sa faveur. Par contre, il n’a pas compris le nouveau projet. Marseille est dans une phase de trading. Et lui, la première chose qu’il ferait, c’est de recruter Higuain. Il n’a pas l’air d’être au courant de la situation financière de l’OM… Il n’a pas compris la nouvelle politique d’Eyraud et de McCourt. Higuain, ça va à l’encontre de tout ça… Il a tout faux, même si on serait heureux de voir Higuain à l’OM. Ce serait magnifique, mais il faut arrêter de rêver. Ce Head of Football devra avoir un carnet d’adresses pour aller chercher des joueurs sur lesquels tu vas pouvoir faire du trading. Là, il va sur une autre route… L’OM doit recruter des jeunes. Et pour moi, le seul qui tient la route par rapport à tout ce que l’on attend, c’est Pickeu »

Lionel Charbonnier – Source : RMC