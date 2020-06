Mercato : Riolo a trouvé le Head Of Football parfait pour l’OM !

Depuis plusieurs mois, Jacques-Henri Eyraud serait à la recherche d’un directeur du football. Daniel Riolo propose un nom qui pourrait plaire aux supporters !

Après le départ d’Andoni Zubizarreta de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud a confirmé qu’il était à la recherche d’un directeur du football.

BEYE, il a le profil pour être ‘Tête du Football’ — RIOLO

Plusieurs noms ont été cités, notamment Olivier Pickeu d’Angers. Pour Daniel Riolo, ce dernier n’a pas le profil mais il voit bien Habib Beye prendre la relève !

« Donc Pickeu a le profil pour être Head of Football de l’OM ? Pfff, quand même… Passer d’Angers à l’OM… Pickeu est un nom qui est sorti. Mais Eyraud et Pickeu n’ont jamais parlé, pourquoi c’est sorti alors ? C’est juste parce que le mec est sur le marché, donc il y a des journalistes qui font des propositions ? Un ex-joueur de l’OM avec un profil de directeur sportif ? Je ne vois pas… Il faut que le mec ait des réseaux, qu’il connaisse le métier. Ce n’est pas un poste bidon que l’on donne à n’importe qui. Ça ne s’invente pas de devenir directeur sportif. Sauzée, il est commentateur TV. Habib Beye ? Il passe ses diplômes. Lui, il a le profil pour être ‘Tête du Football’. Il a envie de l’être, c’est son rêve de l’être, surtout à Marseille. Il veut plus être ‘Tête du Football’ qu’entraîneur. Être manager, il kifferait, donc pourquoi il ne se place pas ? »

Daniel Riolo – Source : RMC