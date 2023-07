Mercato : « J’avais déjà des opportunités pour partir en Angleterre, mais quand l’OM s’est présenté… »

Au cours d’un entretien accordé au journal l’Equipe, Geoffrey Kondogbia a révélé avoir refusé des offres de Premier League afin de s’engager à l’OM.

Geoffrey Kondogbia est la première recrue estivale de l’Olympique de Marseille. Le joueur a été séduit par le projet olympien alors qu’il avait des offre en Angleterre : « J’avais déjà des opportunités pour partir en Premier League, c’était une destination qui me plaisait beaucoup, mais quand l’OM s’est présenté, disons que cela a changé mes convictions. C’est la passion de ce club, de cette ville, qui m’ont attiré », a ainsi révélé le nouveau milieu de terrain olympien au journal l’Equipe avant d’évoquer sa relation avec Marcelino avec qu’il a bien connu à Valence.

A lire aussi : Pas de 4-4-2 en vue pour Marcelino ? Sánchez toujours un peu plus proche de retour, victoire face à Waalwijk… Les 3 infos OM de ce jeudi !

OM : Quand Amine Harit est épaté par le « Poulpe » Geoffrey Kondogbia à l’entrainement ! – https://t.co/IvVOnwbYxS pic.twitter.com/y777jfyCNZ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 25, 2023

Ses équipes explosent vite vers l’avant.

« Au-delà de l’aspect professionnel, c’est quelqu’un que j’apprécie parce qu’il est franc, direct. Il est également très humain, c’est toujours agréable. C’est une pression supplémentaire aussi pour moi parce qu’il ne va pas hésiter à me rentrer dedans et à me dire les choses. C’est un coach qui a quatre ou cinq idées de jeu très claires et il va faire en sorte que le joueur soit convaincu dans un premier temps. Il est très exigeant bien évidemment. C’est indispensable au haut niveau, sinon tu ne peux pas obtenir ce qu’il a obtenu au niveau du palmarès. Il aime le jeu dynamique, que ses équipes explosent vite vers l’avant. Mais la base de tout, pour lui, c’est d’avoir une bonne organisation, d’être bien en place. Il part du principe que c’est la meilleure façon de bien pouvoir attaquer une fois le ballon récupéré »

A lire aussi : Sanchez, Ünder… Les tableaux mercato OM de ce 27 juillet 2023