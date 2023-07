Pas de 4-4-2 en vue pour Marcelino ? Sánchez toujours un peu plus proche de retour, victoire face à Waalwijk… Les 3 infos OM de ce jeudi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Mercato OM : Cet ancien international chilien annonce un possible retour de Sánchez !

Ces derniers jours, de plus en plus de témoignages annoncent un possible retour d’Alexis Sánchez à Marseille. Le dernier en date vient de l’ancien gardien de la sélection chilienne, Nicolás Peric.

Nicolás Peric, ancien gardien de la sélection chilien et aujourd’hui commentateur, a déclaré dans une émission d’ESPN Chile, qu’Alexis Sánchez devrait renouveler son contrat avec l’Olympique de Marseille. D’après l’ancien portier de la Roja, Alexis Sánchez pourrait même signer prochainement un nouveau contrat avec le club phocéen. Toujours selon Peric, El Niño Maravilla « n’ira pas à Galatasaray, ni à Besiktas, car ils ne vont pas le autant qu’il le souhaite ». De plus, d’après l’ancien international, Sánchez ne trouvera pas une meilleure situation ailleurs qu’à l’OM.

« Il n’aura pas le rôle principal dans d’autres clubs, comme il l’a déjà à Marseille. C’est une position déjà gagnée et il est le meilleur joueur de l’équipe . »

« CREO QUE EL MEJOR LUGAR QUE PUEDE ESTAR ALEXIS ES EL #MARSELLA« #ESPNFShowChile Nico Peric respondió a la Pregunta del Día sobre el futuro del tocopillano: « No va a tener el protagonismo en otros clubes como ya lo tiene aquí; es un puesto ganado y el mejor jugador del equipo ».

« Marseille est la meilleure option pour Alexis.

Sánchez pourrait logiquement signer un nouveau contrat avec Marseille dans un un futur proche. »

👉 Marsella es la mejor opción para Alexis 👉 Alexis debería lógicamente firmar un nuevo contrato con el Marsella en un futuro cercano [@ESPNFutbolChile]#TeamOM

Mohamed Bouhafsi croît au retour de Sánchez

D’après Mohamed Bouhasi : « Alexis Sanchez avait des envies d’ailleurs. Je pense qu’il n’a pas trouvé d’accord avec des clubs en Arabie Saoudite etc. Je pense qu’Alexis Sanchez avait des exigences beaucoup trop haut placé pour l’Arabie Saoudite et là-bas, ils ne sont pas prêts à lui faire ces offres-là par rapport à son âge et ce qu’il représente, a expliqué le journaliste dans le Space de @IlanRbsnOM. Ces dernières heures, ce qui résonnait dans l’environnement de l’Olympique de Marseille, c’est de dire qu’on n’est pas prêt à tout financièrement et humainement pour lui. S’il veut rester, tant mieux, s’il veut partir tant pis. Et de dire, il y a plus de chance qu’il revienne nous voir plutôt qu’il parte.

OM : Marcelino confirme pour son système de jeu !

Le journal La Provence avait révélé hier que Marcelino pourrait jouer en 4-2-3-1 voire en 4-3-3. Le coach espagnol l’a confirmé dans un entretien accordé au média local.

Interrogé sur son système préférentiel en 4-4-2, Marcelino confirme son choix de partie plus sur un 4-2-3-1 car cela correspond d’avantage à son effectif de l’OM: « Ça va plutôt pencher entre un 4-2-3-1 et un 4-3-3. On fera une évaluation plus précise quand on aura l’effectif définitif. Mais le plus important est le profil des joueurs. Mes équipes n’ont jamais joué avec deux attaquants parallèles, ils ont toujours eu des profils et des caractéristiques différents, par exemple un plus rapide et dynamique, l’autre plutôt pivot. Sur les côtés c’est pareil, ça dépend aussi de comment le milieu est façonné, on verra ce qui est le mieux. Ce qui est clair c’est que l’on doit créer des associations, trouver la profondeur, et être efficace à la finition. »

Ça va plutôt pencher entre un 4-2-3-1 et un 4-3-3

La Provence révélait hier que l’équipe devrait être positionnée en 4-2-3-1 cette année. Une surprise quand on sait que l’entraineur fraichement arrivé Marcelino est un adepte quasiment inconditionnel du 4-4-2. A cela, le journal ajoute que Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha seront les deux attaquants de pointe et qu’aucun ajout ne sera fait à ce poste là.

🔹Marcelino 🇪🇸, adepte du 442, devrait utiliser un 4231 cette saison ! 👉Il ne devrait plus avoir de recrue en pointe ou Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha se partageront le poste d’avant centre. 👉En soutien, Ruslan Malinovskyi tentera de se relancer après 6 premiers mois… pic.twitter.com/vSdSS2b65Q — Infos OM (@InfosOM_) July 26, 2023

Pas besoin de recruter un attaquant de plus ?

Le jeune Iliman Ndiaye, très attendu sur la Canebière depuis plusieurs semaines maintenant, devrait être utilisé comme « meneur de jeu ou second attaquant », tout comme Ruslan Malinovskyi qui n’a pas pleinement convaincu et devra se relancer dans ce rôle.

Aussi, le possible départ de Cengiz Under et la possibilité d’un 4-2-3-1, voire d’un 4-3-3 selon La Provence, laissent des interrogations sur les couloirs. Azzedine Ounahi et Amine Harit ont « débuté la préparation sur une aile » d’après le quotidien marseillais et le club chercherait un joueur à gauche, Ismaïla Sarr étant présenté comme un « ailier droit ».

OM 1-0 Waalwijk : Une première, le onze, les changements…

Pour son troisième match de préparation face au RKC Waalwijk, l’OM s’est imposé (1-0) grâce à un but de Pape Gueye à la 13 ème minute.

Grâce à son buteur du jour, Pape Gueye, l’OM a remporté son troisième match de préparation face au RKC Waalwijk. Les hommes de Marcelino ont repris leur marche en avant après la défaite (0-1) face au KAS Eupen. Dans ce match, Marcelino a essayé une nouvelle système qui s’est avéré payant, en alignant Pape Gueye avec Aubameyang sur le front de l’attaque en première mi-temps. Le coach Espagnol a également offert à Ismaïla Sarr, ses premières minutes sous le maillot olympien. Pendant ce temps, en l’absence de Lodi, le jeune Emran Soglo continue d’épater dans son couloir gauche et pourrait rapidement devenir une pièce fiable de la rotation de Marcelino à ce poste.

Le onze de départ

Lopez

Clauss Gigot Balerdi Soglo

Rongier Veretout

Sarr Gueye Ounahi

Aubameyang

𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 ⚔️🔥 Voici les 11 joueurs qui débuteront face au RKC Waalwijk ⤵️ #OMRKC

Marcelino a une nouvelle fois réalisé un énorme turnover pendant ce match. À la mi-temps, Ngapandouetnbu, Mbemba, Negouay et Kondogbia ont remplacé Lopez, Gigot, Clauss et Veretout. Puis à la 65ème, l’Espagnol a fait une deuxième vague de changement où Touré, Nadir, Guendouzi, Malinovskyi, Van Neck, Vitinha sont respectivement entrés en jeu à la place de Balerdi, Soglo, Veretout, Rongier, Simon N. et Pierre–Emerick Aubameyang.

Sur l’ensemble de la rencontre, les Marseillais ont dominé de la tête et des épaules, sans jamais être réellement mis en danger, même s’ils ont failli se faire surprendre en fin de match. À la 84 ème minute, le jeune gardien belge, Jelle Van Neck a dû réaliser une excellente sortie dans les pieds d’un attaquant hollandais pour maintenir l’OM devant au score.

Score final, 1-0 pour l’OM qui affrontera le Bayer Leverkusen, le 2 août, au stade Vélodrome pour clôturer sa présaison.