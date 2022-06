Mercato : Laissé libre par l’OM, il va s’engager avec un club de L1 !

L’exode des minots marseillais continuent cette semaine. Cette fois l’on apprend qu’Enzo Caumont ne sera pas conservé et devrait signer son premier contrat pro à Angers, selon les informations publiées par l’Equipe.

L’ancien international français des moins de 16 ans, ne continuera pas son aventure olympienne lui non plus. Plus tôt dans la semaine c’était déjà Salomon Abergel, Giovanni Versini, et Joakim Kada qui ont quitté le club. La formation de l’OM est donc bien en chantier après la relégation en National 3 et l’arrivée hier de Marco Otero.

Par ailleurs, comme souvent ces dernières années, Angers recrute des jeunes joueurs en post-formation, et est très actif en ce début de mercato avec déjà 3 recrues et 2 en attente de signature. Non conservé par le club phocéen, Enzo Caumont (18 ans) devrait vraisemblablement signer son premier contrat professionnel avec le club angevin. Enzo Caumont rejoindrait alors Angers gratuitement, tout comme les 3 recrues angevines Fofana (21 ans), Blazic (29 ans) et Abdelli (22 ans), un mercato à petit prix pour le SCO qui réalise de belles opérations en misant sur la jeunesse.