Mercato : Le nom de l’ailier gauche pisté par l’OM a enfin fuité?

D’après plusieurs médias, l’Olympique de Marseille serait proche de récupérer un ailier gauche avant la fin du mercato d’été. Son nom n’avait pas encore filtré mais Sacha Tavolieri vient de glisser un nouveau nom !

Son nom n’avait encore jamais été cité parmi les pistes de l’OM : Alexis Saelemaekers serait sur les tablettes de Pablo Longoria d’après le journaliste belge Sacha Tavolieri. Le joueur de l’AC Milan est un ailier droit capable d’évoluer sur le côté gauche voire dans l’axe.

Le journaliste explique que les Marseillais ont approché la direction italienne pour un prêt avec option d’achat dont la somme n’a pas encore filtrée. D’après plusieurs médias dont RMC Sport, l’OM veut bien recruter un nouvel élément offensif mais le nom n’avait pas encore été cité… Il se pourrait que ce soit l’ailier belge !

A LIRE AUSSI : OM : Riolo pointe du doigt le gros problème de Marcelino

🇫🇷🔵 Infos #OM :

🇧🇪 Alexis Saelemaekers suscite l’intérêt des Phocéens qui se sont renseignés sur la possibilité d’un deal dans le cadre d’un prêt avec option d’achat auprès du #MilanAC.

Infos avec @AbdellahBoulma — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 22, 2023

L’absence de C1 ne change pas les plans…

Marcelino souhaite un joueur capable de déborder et de provoquer sur l’aile, à l’image de Sarr côté droit. Il ne devrait pas s’agir de Wilson Isidor (22 ans) dont le nom est évoqué depuis plusieurs jours. Le joueur du Lokomotiv Moscou est plutôt considéré par les dirigeants comme un attaquant axial, un renfort de complément capable de suppléer Aubameyang et Vitinha.

Suite à l’élimination lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, Pablo Longoria a évoqué les conséquences sur le mercato marseillais d’un non participation à la C1 : « Ça ne va pas changer nos idées sur ce qu’on voulait faire d’ici la fin du mercato. Ce que ça change, c’est l’attrait qu’on peut avoir en disputant la Ligue des champions pour recruter certains joueurs. (…) On n’a pas de besoin financier de céder des joueurs. Comme je l’ai dit, on avait prévu tous les différents scénarios », a ainsi déclaré le président de l’OM avant de parler des ambitions en Ligue Europa :