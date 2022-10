Mercato : Les raisons du non-retour de Saliba à l’OM dévoilées !

L’Olympique de Marseille aurait tout fait pour faire revenir William Saliba à l’OM cet été. Cependant, un évènement a empêché Longoria de finaliser le dossier assez tôt !

Depuis son départ, William Saliba a bien été remplacé à l’Olympique de Marseille. Chancel Mbemba a notamment réussi à le faire oublier grâce à ses prestations de très haute qualité. L’international français lui, brille avec Arsenal depuis le début de la saison mais aurait pu revenir à Marseille.

Après son prêt, le défenseur central était, selon Ben Jacobs dans une vidéo de The Football Terrace, très intéressé par une signature à l’OM. Cependant, les problèmes liés au poste d’entraîneur ont fait retarder les négociations. Pablo Longoria a dû gérer le départ de Jorge Sampaoli et l’arrivée d’Igor Tudor ce qui l’a empêché de se concentrer sur le retour de Saliba.

Toujours d’après le journaliste, au moment où Longoria a redémarré les négociations, le défenseur a commencé à flamber avec Arsenal et il n’était déjà plus question qu’il s’en aille pour les Gunners. Une erreur de timing qui aura cependant permis aux Marseillais de découvrir Chancel Mbemba !

Le journaliste Fabrizio Romano a expliqué dans une vidéo publiée au début du mois d’octobre sur YouTube les détails de son été. Pablo Longoria aurait bien tenté de le récupérer mais les dirigeants londoniens n’ont rien voulu savoir. Il est considéré comme in-transférable par le club anglais !

« Durant l’été, en août, l’OM voulait essayer quelque chose de spécial pour Saliba. La relation a toujours été exceptionnelle entre l’OM et Saliba. Il aime la ville, le club. Il aime Arsenal, mais il était heureux en prêt. Marseille a tenté en se réunissant avec l’agent du joueur et tenter de faire une offre à Arsenal pour un transfert. Mais pour Arsenal, il n’y avait pas de discussion. Il n’y a même pas eu de négociation. Ce n’était pas une question de prix, Saliba était intouchable. Arsenal voulait continuer avec le joueur. Voilà pourquoi il ne s’est rien passé avec l’OM, mais ils ont essayé. Ils étaient prêts à payer cher pour Saliba. Mais c’était un non du côté d’Arsenal » Fabrizio Romano – Source : YouTube (03/10/22)

Fair to remember Arsenal invested almost 30m to sign William Saliba when he was 19. What a signing. Vision. ⭐️🇫🇷 #AFC

OM wanted to invest big money to sign Saliba in the summer, another top European club asked for him…

Arsenal were clear: untouchable. pic.twitter.com/LRRzdjeWxV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 1, 2022