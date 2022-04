Mercato : L’OM et le LOSC se positionne sur une pépite de l’Inter Milan prêté à Brest?

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom d’un jeune attaquant appartenant à l’Inter Milan et prêté à Brest : Martin Satriano. Le LOSC serait également sur le coup !

Cet été risque d’être mouvementé pour l’Olympique de Marseille tant au niveau des arrivées que des départs. Si Jorge Sampaoli a réclamé des recrues à plusieurs reprises, il aurait déjà coché quelques noms de joueurs pour la saison prochaine !

En effet comme nous l’informe ce jeudi le journaliste italien Nicolò Schira, l’OM ainsi que le LOSC auraient un oeil sur le jeune attaquant Martin Satriano. Sous contrat avec l’Inter Milan jusqu’en 2024, le buteur uruguayen est prêté à Brest jusqu’à la fin de la saison.

Arrivé à l’hiver 2022, il ne sera plus sous contrat avec les Bretons en juin prochain. En 9 rencontres disputées en Ligue 1, il est auteur de 4 réalisations. Sur le site Transfermarkt, le joueur de 21 ans est évalué à 4 millions d’euros.

