L’OM s’est imposé contre Saint-Etienne dimanche dernier (2-4) et a ainsi repris la seconde place du classement de Ligue 1. Après avoir été vivement critiqué il y a quelques semaines, Jorge Sampaoli a su relancer son groupe qui vient d’enchaîner cinq succès de rangs. Le coach argentin se serait remis en question notamment dans la gestion de son groupe, explique le journaliste de RMC Sport Florent Germain.

« Jorge Sampaoli a quand même changé des choses. On ne peut pas non plus estimer que tout a été linéaire. C’est là où il a été fort. Il a été dans le dur à un moment donné suite à des défaites à domicile notamment et il a su se remettre en question en faisant des choix et en donnant un second souffle . Ce qui n’était pas gagné d’avance. Au cœur de cette période là, il y a eu beaucoup de critiques car beaucoup sentaient les choses venir. Il y avait une belle brochette de joueurs qui étaient mis au placard et du coup ils s’est quand même remis en question a force de discussions avec son staff et Pablo Longoria qui a joué un rôle important. Mais des joueurs comme Harit ou Gueye étaient sur le côté et il a fallu un peu secouer Sampaoli pour lui dire qu’il avait peut des bon joueurs qu’il n’utilise pas assez. Les critiques étaient aussi parfois justifiées. C’est trop facile de refaire l’histoire après coup. Parce que si l’OM finalement ne finit pas sur le podium on dira quoi du coup ? Non il faut le dire la saison de l’OM n’a pas été linéaire. » Florent Germain (journaliste RMC Sport) – Source : RMC Sport (04/04/22)

