Mercato : L’OM fonce sur un attaquant norvégien !

L’Olympique de Marseille songerait à récupérer l’attaquant norvégien pour épauler Arek Milik et probablement remplacer Dario Benedetto, proche d’un départ.

L’Olympique de Marseille n’a pas encore terminé son mercato. Malgré huit recrues, Pablo Longoria est déterminé à l’idée d’étoffer encore l’effectif du coach argentin Jorge Sampaoli. C’est en tout cas ce qu’a affirmé le président espagnol au micro de Canal + lors de la rencontre face à Villarreal.

« Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert » Pablo longoria – Source : Canal + (31/07/21)

SORLOTH DANS LES PETITS PAPIERS DE LONGORIA?

Dans cette optique, Pablo Longoria aurait coché plusieurs noms notamment au poste de buteur. La piste menant à Giovanni Simeone semble se refroidir avec le récent intérêt du Torino. Selon les informations de Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato, Longoria aurait initié des contacts avec l’entourage d’un autre buteur !

En effet, Alexander Sorloth serait l’une des pistes du président marseillais. Sous contrat avec Leipzig jusqu’en 2025, il pourrai quitter le club allemand dès cet été. Plusieurs écuries européennes se seraient intéressés à son profil.

De la concurrence dans ce dossier

Le journaliste de Foot Mercato affirme d’ailleurs qu’en Premier League, Southampton aurait coché son nom pour la saison prochaine. Sur le site Transfermarkt, il est évalué à 16 millions d’euros. En 2020, le Norvégien a été vendu à Leipzig en provenance de Crystal Palace contre un chèque de 20 millions d’euros.

La saison dernière, il a joué 37 rencontres pour 6 buts. Des statistiques loin d’être exceptionnelles mais qui attirent tout de même pas mal de clubs. L’Olympique de Marseille aurait débuté les contacts avec l’entourage du joueur. Pablo Longoria a affirmé il y a quelques jours qu’il devait d’abord vendre avant d’acheter.