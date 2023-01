Mercato : Lorient tente de jouer un mauvais tour à l’OM !

Que se passe-t-il vraiment autour de Bamba Dieng ? Depuis, plusieurs versions circulent notamment celle d’un problème à un genou décelé lors de la visite médicale qui remettrait en question son transfert à Lorient. Ce vendredi, le journaliste de La Provence et le quotidien sportif l’Equipe font le point.

Foot Mercato indiquait ce jeudi qu’un problème avait été détecté lors de la visite médicale de Bamba Dieng à Lorient et que ce dernier allait rentrer sur Marseille.

Quelques heures plus tard, de La Provence Alexandre Jacquin contredisait la première partie de cette information.

Il n’y a aucun problème à la visite médicale pour Bamba #Dieng à #Lorient. Mais il va rentrer à #Marseille car l’offre des Merlus est trop basse et ne correspond pas à ce que veulent les dirigeants de l’#OM. #MercatOM — Alexandre Jacquin (@AJac13) January 26, 2023

Lorient tente le même coup que Nice pour Dieng !

Ce matin, dans les colonnes du journal l’Equipe on apprend cette fois que Bamba Dieng se trouve toujours en Bretagne et veut toujours rejoindre Lorient. Si ce dernier s’est mis d’accord avec le FCL pour un contrat de quatre ans et demi, le dossier est toujours en cours de négociations entre les dirigeants des deux clubs. L’OM réclame 10 millions pour le transfert de son attaquant, mais Lorient tente de faire baisser le prix à 5 millions d’euros plus des bonus, en invoquant un souci à la visite médicale, comme Nice l’avait fait l’été dernier.

D’après la Provence et l’Equipe les discussions devraient se poursuivre dans la journée et Bamba Dieng ne devrait pas être dans le groupe pour affronter Monaco ce samedi soir au stade vélodrome.