Mercato OM : Accord avec Lorient pour Moffi ? Mais…

L’Olympique de Marseille tente de recruter Terem Moffi (23 ans) pour ce mercato d’hiver. Un accord avec Lorient incluant Bamba Dieng aurait été trouvé mais les deux joueurs ne seraient pas encore convaincus…

C’est le feuilleton de cette fin de mercato, Terem Moffi va-t-il rejoindre l’OM ? Selon FootMercato, l’OM a trouvé un accord avec Lorient « sur les bases d’un montage argent plus Bamba Dieng contre Terem Moffi. » Javier Ribalta aurait même trouvé un terrain d’entente avec les représentants du buteur. Cependant, Moffi aurait toujours comme choix premier de rejoindre l’OGC Nice. De plus, alors qu’il semble avoir un accord avec Lorient, Bamba Dieng serait sollicité par Everton. Reste à savoir si Palbo Longoria va réussir à résoudre cette équation !

Moffi hésite, Dieng sollicité par Everton…

Journée #mercato de dingo, suite. (Du lourd sur l’OL à venir)

Info 💣🎯 : Lorient et l’OM d’accord pou Terem Moffi (argent + Dieng).

Mais 2 problèmes : l’attaquant nigérian n’est pas chaud pour venir à l’OM et Dieng veut lui aller à Everton@Santi_J_FM https://t.co/5nG45A2gm5 — Sébastien Denis (@sebnonda) January 24, 2023



Alors qu’il était annoncé à Nice, le club azuréen aurait d’ailleurs faire plusieurs offres dont la dernière estimé à 22M€ bonus compris, Terem Moffi était emballé par le projet niçois. Cependant, l’arrivée de l’OM change tout. Pablo Longoria aurait échangé avec Emeka Obasi l’agent de l’attaquant lorientais avec à la clé une offre orale au joueur. Selon FootMercato, « l’OM a aussi effectué une première offre orale au président Loïc Fery dont les relations avec le club olympien ont toujours été historiquement chaleureuses sur le marché des transferts. Comme révélé ici, le souhait de l’OM est d’intégrer Bamba Dieng dans l’opération pour tenter de faire diminuer le montant du transfert. » Dieng veut aller à Lorient et aurait déjà un accord contractuel avec le club breton. La fin du mercato hivernal s’annonce bouillante !

🚨Info: Terem Moffi 🇳🇬💫 ▫️RDV téléphonique ce lundi entre l’agent et l’OM.

▫️Offre orale formulée par l’OM au joueur et à Lorient.

▫️Dieng 🇸🇳 intégré dans l’opération ? Un atout supplémentaire pour l’OM.

▫️Dernière offre de Nice refusée. Avec @sebnondahttps://t.co/55AIz93cyE — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 23, 2023

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste de RMC Sport Florent Germain a confirmé les contacts avec le joueur et son club. Dieng pourrait ainsi servir de monnaie d’échange.

A lire aussi : Le Mercato OM s’ EMBALLE ! DIENG dans le deal MOFFI? ILIC, C’EST FAIT? GUENDOUZI SUR LE DEPART?

On peut vous dire que Bamba Dieng veut aller à Lorient

« Concernant le secteur offensif, on le sentait venir pour être très honnête. l’OM disait vouloir remplacer Amine Harit blessé sur une longue période et on ne sait pas quand il pourra revenir. Le facteur x c’est qu’il y a un homme qui est vraiment très en forme depuis quelques semaines c’est Under. Et il ne va pas éternellement jouer piston droit. Cela fait beaucoup de monde dans ce secteur de jeu avec Payet, Guendouzi, et Malinovskyi. La priorité est donc de nouveau de recruter un attaquant. Moffi est une vraie piste, il y a eu des contacts entre les dirigeants marseillais et son entourage avec Lorient également et il peut y avoir une monnaie d’échange avec Dieng pour réduire le prix car le président lorientais réclame 25 millions d’euros. Nice est aussi dessus. Ils ont fait une offre de 22 millions d’euros. On peut vous dire que Bamba Dieng veut aller à Lorient et ne veut plus rester à Marseille. Il a vu qu’on ne comptait pas trop sur lui à l’OM. » Florent Germain (journaliste RMC) – Source RMC Sport (13/01/2023)

A lire aussi : OM : Un énorme coup dur pour Kolasinac !