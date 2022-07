Mercato OM : Accord trouvé avec Lazovic !

L’Olympique de Marseille serait proche de faire signer Darko Lazovic, ancien joueur d’Igor Tudor à l’Hellas Verone ! Alors que TuttoMercato annonçait des négociations avancées, Fabrizio Romano confirme un accord avec le joueur.

Fabrizio Romano confirme l’information et précise qu’un accord a été trouvé avec le joueur.

« L’Olympique de Marseille conclut un accord avec Darko Lazović. Négociation en phase finale, l’OM devrait boucler l’accord avec Vérone cette semaine. Accord en place avec le joueur, selon @marcoconterio – Tudor veut Lazović. » Fabrizio Romano – source : Twitter (20/07/2022)

Olympique Marseille are closing on Darko Lazović deal. Negotiation at final stage, OM are set to complete the deal with Verona this week. ⚪️🔵 #OM

Agreement in place with the player, as per @marcoconterio – Tudor wants Lazović.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2022