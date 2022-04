Mercato OM : Arsenal reçoit une gifle… Ça sent mauvais pour Saliba?

Ce lundi soir, Arsenal a pris une grosse gifle face à Crystal Palace… De quoi pointer les manquements défensifs des Gunners et inciter Arteta à récupérer William Saliba?

Arsenal a des difficultés défensives depuis le début de la saison… Si bien que l’éclosion de William Saliba à l’Olympique de Marseille et le choix de Mikel Arteta de le laisser filer n’ont pas été compris par les supporters ou par les consultants en Angleterre et en France.

Lourde défaite 3-0 d’Arsenal à Crystal Palace

Ce lundi, les manquements défensifs des Gunners ont une nouvelle fois pu être vérifié lors de la rencontre face à Crystal Palace en Premier League. En effet, les Londoniens ont perdu sur le score de 3-0 grâce notamment à un but de l’ancien marseillais Jordan Ayew.

C’est notre joueur et nous sommes vraiment contents de la décision que nous avons prise — Arteta

De quoi relancer l’intérêt porté pour William Saliba? Mikel Arteta semble déjà avoir pris conscience qu’il faut le rapatrier ce qui compliquera forcément les choses pour l’OM si le club souhaite le récupérer définitivement. En conférence de presse, il a récemment été questionné à ce sujet.

« Je ne lui ai pas parlé depuis (ses premiers pas avec les Bleus) mais évidemment nous sommes vraiment conscients de ce qu’il fait et de son évolution. C’est notre joueur et nous sommes vraiment contents de la décision que nous avons prise. Il obtient les minutes et l’exposition, la responsabilité et la croissance à son âge n’étaient pas quelque chose que nous pouvions garantir ici cette saison. Et ce qui se passe avec lui a beaucoup de sens et nous sommes heureux de voir comment il s’améliore » Mikel Arteta – Source : Conférence de presse, texte FR Foot Mercato

Ce qui m’est arrivé à Arsenal m’a forgé un mental plus dur — Saliba

De son côté, William Saliba a répondu aux questions de L’Equipe dans un entretien publié ce samedi en marge de la rencontre face à l’ASSE. Le défenseur central affirme être souvent en contact avec la direction des Gunners par l’intermédiaire de son agent.

« Ils sont souvent en contact avec mon agent (Djibril Niang) . Ils m’envoient des messages. Ils regardent mes matches. Ils me disent qu’il faut continuer comme ça. Je n’ai pas beaucoup joué avec les Gunners. Le coach (Mikel Arteta) a fait ses choix, c’est la vie. Je suis parti en prêt, j’enchaîne les matches et, grâce à mes performances, je suis devenu international. Ce qui m’est arrivé m’a forgé un mental plus dur. Ce n’est parce que tu as coûté 30 M€ que tu joues. Je le prends positivement. Même s’il y a des moments où tu te poses des questions. Pendant six mois, je voyais que j’étais le seul du groupe à ne pas jouer, ça faisait mal. » William Saliba – Source : L’Equipe (02/04/22)