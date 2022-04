OM – Payet : « C’est là que je me suis dit que c’était plus grave que ce que je pensais. »

Aux cours d’un entretien accordé à Brut, le capitaine de l’OM Dimitri Payet, est revenu sur les incidents survenue cette saison à Lyon et Nice.

Dimitri Payet a accordé un entretien exclusif au média Brut. Le capitaine de l’OM est notamment revenu sur les graves incidents survenus lors des matchs à Nice et Lyon cette saison lors desquels il a reçu des projectiles. L’Olympien regrette fortement le manque de solidarité entre joueurs, dirigeants et clubs lors ce type dérapage arrive.

La deuxième fois cela a été plus difficile à digérer – Payet

« J’ai vécu ça difficilement. Au-delà de la douleur physique c’est aussi ce sentiment d’être désigné coupable alors qu’on est la victime. Il y a eu ce premier acte à Nice et puis le second à Lyon. La deuxième fois cela a été plus difficile à digérer car j’ai compris qu’il n’y aurait pas de solidarité entre les joueurs, entre les clubs ou les dirigeants. Et c’est là que je me suis dit que c’était peut être plus grave que ce que je pensais. Sur les deux incidents, les seules excuses que j’ai eues où j’ai senti que c’était sincère, c’était Christophe Galtier. Il y a eu des excuses de la part des dirigeants niçois mais c’était lors de la commission et je pense que c’était plus pour se défendre devant la commission. Je n’ai pas senti de sincérité dans ces excuses là, à Lyon non plus… Personne n’a demandé de mes nouvelles, que ce soit les joueurs, les arbitres, les délégués, c’est là que j’ai compris qu’il y avait beaucoup de travail à faire… Je le suis dis qu’il fallait trouver des solutions pour que cela n’arrive plus que ce soit pour Payet, Neymar ou Mbappé. Il n’y a plus de clubs ou de rivalités dans ce genre de situations, il faut protéger les joueurs » Dimitri Payet – Source : Brut 03/04/22)

