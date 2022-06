Sur le plateau de « Débat Foot Marseille » de ce lundi, Jean-Charles De Bono revient sur la rumeur évoquant l’intérêt du Besikats pour Bakambu, pour lui l’attaquant marseillais doit partir.

Extrait de l’émission « Débat Foot Marseille » concernant le mercato et notamment les possibles ventes du club. Cédric Bakambu serait sur les tablettes du Besiktas et pour Jean-Charles De Bono le joueur devrait saisir cette opportunité qui serait de bonne augure à la fois pour le club et le joueur.

« Bakambu il va te ramener quoi ? Alors que Dieng peut te ramener beaucoup d’argent ! » – De Bono

« Je pense que s’il a une offre du côté de la Turquie faut qu’il y aille. Je pense que pour lui et pour nous, pour les deux. Parce que là bas il sera le roi, parce que Bakambu avec le salaire qu’il a à Besiktas, à l’OM il joue pas tout le temps, ça laisserait de la place au petit Dieng s’il reste au club pour qu’il joue un peu plus souvent qui peut lui permettre de s’exprimer et d’avoir une plus-value s’il flambe. Il faut être clair s’il a l’opportunité de partir maintenant, comme il a dit Mathieu ça profitera aux deux parties, à l’OM et à lui. C’est-à-dire que peut-être s’il va signer là-bas, il aura un contrat un peu plus long avec un salaire honorable, il sera quasiment titulaire là-bas. Je pense que c’est son intérêt aussi. Et puis surtout ça donnerait l’opportunité comme je disais à Dieng d’être peut-être un peu plus souvent titulaire ou de rentrer plus souvent et de voir son évolution, ça c’est plutôt plus intéressant pour Marseille et pour le joueur, c’est ça qu’il faut voir un petit peu, Bakambu il va te ramener quoi ? Alors que Dieng peut te ramener beaucoup d’argent ! »Jean-Charles De Bono Source : Football Club de Marseille (27/06/2022)