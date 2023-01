Mercato OM : Balerdi a discuté avec son agent !

Ça s’agite autour de l’Olympique de Marseille au rayon de possibles départs. Alors que l’Ajax aimerait faire venir le défenseur Léonardo Balerdi, ce dernier a eu une discussion avec son agent et a pris une décision !

Comme l’avait indiqué nos confrères de la Provence jsute avant le match face à Troyes, Léonardo Balerdi ne veut pas quitter l’OM cet hiver. Le défenseur argentin a décidé de rester et l’a clairement dit en zone mixte après la victoire 0-2 hier soir.

Sûr de rester ? Oui !

« Oui, je veux rester ici (à l’OM). J’ai parlé déjà avec mon agent, et je veux rester ici. C’est sûr ? Oui ». Léo Balerdi – source : Zone Mixte / RMC (11/01/2022)

🔴 Balerdi confirme qu’il ne quittera pas l’OM cet hiver 💬 : « J’ai parlé avec mon agent et je veux rester ici, c’est sûr. » pic.twitter.com/Sve3ky8O5Z — Footballogue (@Footballogue) January 11, 2023



Alors que l’OM a officialisé cette semaine l’arrivée de l’attaquant ukrainien Ruslan Malinovsky (29 ans), deux joueurs majeurs de Tudor sont fortement courtisés par des clubs étrangers. On apprend ainsi ce jeudi qu ‘Aston Villa a fait de Mattéo Guendouzi sa priorité et qu’il serait disposé à mettre plus de 30 millions d’euros sur la table pour réaliser ce transfert cet hiver.

Selon les informations de Foot Mercato, Leonardo Balerdi serait plus que jamais dans le viseur de l’Ajax. Le club néerlandais négocie actuellement l’entourage du défenseur de l’OM qui serait enclin à accepter leur offre. Ajax pourrait proposer entre 15 et 20 M€ à Marseille mais les dirigeants olympien font à l’heure actuel savoir que l’argentin n’est pas à vendre.

🚨Info: Leonardo Balerdi 🇦🇷 💫 ▫️L’Ajax négocie avec l’entourage du défenseur de l’OM ▫️L’Argentin est enclin à rejoindre un club qui est prêt à investir entre 15 et 20 M€ sur lui ▫️À l’OM, on affirme que le joueur n’est pas à vendre Avec @sebnondahttps://t.co/eA9iNjt8t7 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 11, 2023

