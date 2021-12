Mercato OM : Belaïli en dit plus sur son avenir et sur « des négociations » !

Vainqueur de la FIFA Arab Cup avec l’Algérie ce samedi, l’international Youcef Belaïli s’est exprimé au micro de Goal sur son avenir. Il confirme notamment des négociations avec Montpellier.

L’Arab Cup aura chamboulé la carrière de Youcef Belaïli. L’international algérien a disputé la compétition avec les Fennecs dans un pays qu’il connaît bien : le Qatar. En effet, l’attaquant passé par le SCO d’Angers évoluait dans l’équipe du Qatar SC. Sauf qu’après sa célébration face au pays organisateur en demi-finale, l’Algérien a été limogé !

Désormais libre à quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal, l’attaquant a de nombreuses pistes. Selon le compte Twitter Treize013, Youcef Belaïli serait sur les tablettes de Pablo Longoria pour le prochain mercato. Le joueur serait très emballé à cette idée et rêverait même de jouer pour l’Olympique de Marseille.

Belaïli plutôt vers Montpellier?

Seulement voilà, plusieurs médias ont également évoqué un intérêt plus poussé avec Montpellier. Le MHSC serait passé à l’action et des négociations seraient en cours pour une arrivée dès le mercato d’hiver…

Ce samedi après avoir remporté l’Arab Cup avec l’Algérie, Belaïli a répondu aux questions du média Goal. Il a confirmé qu’il y avait bel et bien des négociations avec le club montpelliérain.

« Oui, il y a des négociations en cours jusqu’à présent entre moi et Montpellier, mais il n’y a rien de nouveau concernant l’avancée. » Youcef Belaïli – Source : Goal (18/12/21)

Djellit veut voir Belaïli en Ligue 1

Dans son blog sur L’Equipe, Nabil Djellit continue sa propagande pour faire venir Youcef Belaïli en Ligue 1 ! Le journaliste a contacté plusieurs personnes qui connaissent bien le joueur afin de vanter ses mérites et prouver qu’il peut évoluer en France… Sa dernière expérience en Ligue 1 était à Angers et ne s’est pas très bien déroulée. Il n’a joué qu’un seul match sous le maillot blanc et noir et n’a pas réussi à marquer de but.