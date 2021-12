Mercato : L’OM dans le coup pour Youcef Belaïli ?

Le mercato hivernal n’a pas encore débuté, pourtant les rumeurs de transfert concernant l’OM s’additionnent. La dernière en date concerne l’international Algérien Youcef Belaïli…

Auteur de prestations remarquées avec l’Algérie, Youcef Belaïli est libre de tout contrat depuis la rupture de son contrat avec le Qatar SC. Son nom a été évoqué du côté de Montpellier et de l’ASSE, l’OM serait aussi un candidat à son recrutement…

Belaïli attiré par l’OM ?

ℹ️ @treize013 : Le club du sud intéressé par Youcef Belaïli 🇩🇿 serait l’Olympique de Marseille. Le joueur est libre de tout contrat et, le natif d’Oran rêve de l’#OM. #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/iN3lf8GZaz — Treize013 (@treize013) December 17, 2021

D’après le compte Twitter Treize013, « l’Olympique de Marseille serait en réalité le club « du sud de la France » intéressé par l’international algérien ». Le joueur serait attiré par le challenge marseillais et bon nombre de personne semblent y être favorables puisque les réseaux sociaux se sont emparés de cette rumeur. A suivre…

Donc le frère de Belaili a posté ça dans sa story Instagram. 🧐 pic.twitter.com/fFMEXwXK2m — Glophar (@Glophar) December 17, 2021

L’ailier a confirmé son statut de joueur libre jeudi via Instagram. « Merci beaucoup au club Qatar SC pour les moments passés à vos côtés et un énorme merci aux supporters et à la direction. Je suis désormais un joueur libre ». Le joueur de 29 ans a fait savoir à beIN Sports qu’il allait signer en Europe…

Youcef Belaïli 🇩🇿 (AG, 1992, libre) Back to Europe ? pic.twitter.com/rMM6rmm2gH — Glophar (@Glophar) December 16, 2021

Sur son compte Twitter, le journaliste Nabil Djellit avait une nouvelle fois conseillé deux joueurs algériens à l’OM pour assurer une qualification en Ligue des Champions chaque saison.

Le journaliste était certainement devant sa télé et regardait la rencontre qui opposait le Qatar à l’Algérie en Arab Cup. Les Algériens ont réussi à s’imposer face au pays organisateur et file en finale de cette nouvelle compétition face à la Tunisie.

« Avec Belaïli et Slimani, l’OM serait chaque année en Ligue des champions, sans forcer, au lieu de ramer en Europa League Conférence » Nabil Djellit – Source : Twitter (15/12/21)

Pour rappel, en août 2019, Sacha Tavolieri, journaliste pour RMC Sport, avait affirmé que l’international algérien Youcef Beilali avait été proposé à l’OM pour un montant de 3M€ début Août. Les dirigeants olympiens n’auraient pas été en mesure de s’aligner sur ce tarif…