Mercato OM : « Belloumi, un gamin avec une très bonne mentalité, il a la grinta »

Alors que l’OM est toujours à la recherche d’ailier pour le système de jeu de De Zerbi, Bachir Belloumi se rapproche de plus en plus du club. Ailier technique et percutant de 22 ans, le fils de la légende Lakhdar Belloumi, ballon d’or africain, a un profil que ne possède pas l’effectif actuel. Sur le journal l’Equipe, un recruteur habitué du marché portugais a analysé ce joueur plus en détail.

Belloumi a la grinta !

« C’est un gamin avec une très bonne mentalité. Il a la grinta. Il va très vite balle au pied, il a une belle conduite de balle, a confié le recruteur. Ce que j’aime chez lui, c’est aussi son volume sans ballon. Après, il est doué techniquement comme beaucoup de joueurs algériens. Je sais que le coach José Mota est pour beaucoup dans son évolution. Il est arrivé d’Algérie sans être un joueur confirmé. Ce n’est pas un top player, mais il fera une vraie carrière en Europe. »

Le futur chouchou du vélodrome ?

Une profil et un mental que tous les supporters de l’OM adopteront très vite, et qui pourrait venir enflammer le stade à chaque percée. A noter que le joueur est très intéressé à l’idée de rejoindre le club et de découvrir le vélodrome, lui qui n’hésitait pas à arborer des survêtements de l’OM adolescent.