Mercato OM : « c’est un gardien trop light, trop léger »

Hier dans l’émission du FCM, les consultant, sont revenus sur le cas du gradien espagnol de l’OM. Pau Lopez ne semble pas faire l’unanimité. Le gardien ne serez pas fermez à un éventuel départ.

Pau Lopez auteur d’une saison en dent de scie, ne serait pas fermé à un éventuel départ de l’Olympique de Marseille. Sur le plateau du FCM, son transfert ne dérangerait personne. Annoncé sur le départ dès cet été, en direction de la Série a avec le club de Côme. Raph de la chaine Raph football s’est exprimé sur le portier espagnol de l’OM, « il fait une saison plutôt bonne sous Sampaoli même s’il a mal commencé. Je me rappelle d’un but encaissé en Coupe d’Europe c’était l’AEK Athènes dans les arrêts de jeu un match qu’on doit gagner 50 fois. Et puis c’est vrai que de l’an passé sous Tudor c’était déjà moins bien et puis cette saison il a coulé en début de saison. Il a fait quelques matchs décisifs mais dans l’ensemble c’est un gardien trop light, trop léger. (…) Ce qui est bien ce qu’il est honnête sur son niveau. Il a dit en fin de saison bon si le club n’est pas satisfait de mon rendement, je suis ouvert à un départ. » explique le consultant sur le plateau.

« Après dans le jeu au pied c’est quelqu’un qui n’est pas si dégueulasse que ça, on sait qu’avec De Zerbi ça va être important. Il aime relancer court, il aime que l’adversaire aille chercher haut pour pouvoir trouver les espaces, des ballons dans l’intervalle pour bien ressortir les ballons. Mais après encore une fois sur sa ligne Lopez et c’est très léger. Il y a l’aspect mental aussi on sait qu’il a connu dans sa vie perso un moment difficile en début de saison. Il est revenu dessus au mois de janvier qu’est-ce qu’il en est actuellement, est-ce qu’il a envie même de continuer au haut niveau. » rajoute Raph.

Benjamin Courmes trouve malgré tout que Lopez reste un bon gardien mais pas assez décisif, « Il a une bonne mentalité je trouve ce joueur après pour moi, il te fait pas perdre enfin c’est pas c’est pas le gardien qui te fait perdre des points toute la saison. Alors peut être ponctuellement mais par contre ce n’est pas un gardien qui te fait gagner des points ! On se rejoint et en fait à l’OM, on a à chaque fois les saisons où tu ou tu fais des trucs un peu sympas. Tu as un gardien de très haut niveau qui te fait gagner des points, il va faire les arrêts décisifs au bon moment à chaque fois. » termine Benjamin.

